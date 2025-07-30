İncirliova'da Et ve Süt Kurumu Satış Mağazası Açıldı - Son Dakika
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İncirliova'da Et ve Süt Kurumu Satış Mağazası Açıldı

İncirliova\'da Et ve Süt Kurumu Satış Mağazası Açıldı
30.07.2025 15:03  Güncelleme: 15:05
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İncirliova'da düzenlenen törenle açılan Et ve Süt Kurumu Satış Mağazası, Aydın ilinin ilk şubesi olarak günlük 3 ton et ürünü sunacak. Belediye Başkanı Aytekin Kaya ve Aydın Valisi Yakup Canbolat açılışta önemli açıklamalarda bulundu.

İncirliova'da Et ve Süt Kurumu Satış Mağazası düzenlenen törenle hizmet vermeye başladı. Aydın'da ilk, Türkiye genelinde ise 18. şube olma özelliği taşıyan mağazanın İncirliova'ya hayırlı olmasını temenni eden Belediye Başkanı Aytekin Kaya; "Mağaza, güvenli, kaliteli ve uygun fiyatlı ürün seçenekleriyle ilçemize değer katacak" dedi.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın girişimleri ile Türkiye genelinde 18., Ege Bölgesi'nde 2. ve Aydın'da ilk olan Et ve Süt Kurumu Satış Mağazası, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, "Et ve Süt Kurumu İncirliova Satış Mağazamız ilçemize ve Efeler Diyarı Aydınımıza hayırlı olsun. Güvenli, kaliteli ve uygun fiyatlı ürün seçenekleriyle ilçemize değer katacağına inandığımız bu önemli hizmeti İncirliovamıza kazandırmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. İncirliovamız her geçen gün büyüyor ve gelişiyor. Aydın'da bir ilk olan bu mağazamız da bunun önemli bir göstergesidir. Devletimizin destekleriyle ilçemize birçok hizmeti kazandırdık. Karayolumuz yapılıyor, Arzular Mahallesi köprümüz bitmek üzere. Bir yandan okul inşaatlarımızın temelini atıyor, bir yandan tamamlanan bir çok okulumuz yeni eğitim yılına hazırlıyoruz. DSİ ile yeni bir köprü inşaatına başladık. Diş Sağlığı Merkezimiz ise yakında hizmete girecek. Yukarı mahallemizde doğal altyapı ve yol yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Nevzat Demiray Alt Geçidimiz de bugün hizmete girdi. Yeni araçlarımız yakında gelecek. Akıllı şehir çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Allah devletimizden razı olsun. Gelişen ve büyüyen bir İncirliova için durmaksızın çalışmaya, devletimizin de desteğiyle yeni hizmet kapılarını bir bir aralamaya devam edeceğiz. Bu vesile ile mağazamızın ilçemize kazandırılması sürecinde büyük emekleri olan, kısa süre önce elim bir kaza sonucu kaybettiğimiz Et ve Süt Kurumu Genel Müdürümüz merhum Mustafa Kayhan'ı saygı ve rahmetle anıyorum. Ruhu şad olsun. Yine bu değerli yatırımın ilçemize kazandırılmasında emeği geçen gece gündüz demeden özveri ile mesai yapan belediyemizin fedakar çalışanlarına ve sürece katkı sunan tüm paydaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

"Günlük 3 ton et ürünü sunulacak"

Satış mağazasının Aydın'a hayırlı olması temennisinde bulunan Aydın Valisi Yakup Canbolat ise günlük bin 500 müşteriye hizmet verileceğini ifade ederek "Açılışını gerçekleştirdiğimiz İncirliova Satış Mağazası, Türkiye genelindeki 18. Satış mağazası olup İncirliova Belediyesi ve Denizli Et Kombinasyonu işbirliği ile tamamlanmış ve bugün hizmete sunulmuştur. Mağazamız modern altyapısı ve kaliteli hizmet anlayışı ile günlük bin 500 müşteriye hizmet verebilecek kapasiteye sahip olup 3 ton et ürünü ile halkımıza taze ve güvenli gıda temin etmeyi hedeflemektedir. Et ve Süt Kurumu tarafından üretilen tüm ürünler yerli üretim kalitesine sahip olup İslami usullerle uygun şekilde işlenmiş ve tüketici sağlığına tam uygun şekilde sunulmaktadır" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Canbolat ve protokol üyeleri mağazanın açılış kurdelesini kesti. Kurdele kesim merasiminin ardından İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ile birlikte mağazayı gezen Vali Canbolat, Aydın'da ilk olan mağazanın önemli katkılar sunacağını vurguladı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika Yerel İncirliova'da Et ve Süt Kurumu Satış Mağazası Açıldı - Son Dakika

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