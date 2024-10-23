İncirliova'ya 88 Çöp Konteyneri Hibe Edildi - Son Dakika
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İncirliova'ya 88 Çöp Konteyneri Hibe Edildi

İncirliova\'ya 88 Çöp Konteyneri Hibe Edildi

İncirliova Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan 5.5 milyon TL değerinde hibe destekleri kapsamında 88 adet çöp konteynerini teslim aldı. Başkan Aytekin Kaya, çevre kirliliği ile mücadele ve mahalle ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bu sürecin önemine vurgu yaptı.

23.10.2024 20:24  Güncelleme: 20:26
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İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın girişimlerinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe edilen 88 adet çöp konteyneri teslim edildi.

İncirliova Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan 5 milyon 500 bin TL değerindeki hibe desteklerini teslim almaya başladı. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın Ankara ziyaretleri kapsamında gerçekleştirdiği görüşmeler meyvesini vermeye başladı. 4 milyon TL değerinde 1 adet çöp toplama aracı ve 1 milyon 500 bin TL değerinde 170 adet çöp konteynerini kapsayan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hibe desteklerinin ilk teslimi olan 88 adet çöp konteyneri İncirliova Belediyesi'ne teslim edildi. Çöp toplama aracının yakın zamanda teslim edilmesi beklenirken 170 adet çöp konteynerinin kalanı bir iki gün içerisinde ilçede olacak. Teslimlerin gerçekleşmesi ile İncirliova Belediyesi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan toplamda 5 milyon 500 bin TL değerinde hibe desteği almış olacak.

"Mahallelerin ihtiyaçları karşılanacak"

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hibe desteklerine ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Kaya; "Çevre kirliliğinin önlenmesi ve mahallelerimizin ihtiyacını karşılamak amacıyla, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ilçemize hibe edilen 170 adet 770 litrelik sıcak daldırma galvanizli büyük çöp konteynerimizin 88 adet olan ilk partisini teslim aldık. Çöp konteynerlerimizin kalanı bir iki gün içerisinde ilçemize teslim edilecek. 4 milyon TL değerinde bir çöp toplama kamyonumuzun da anlaşmasını gerçekleştirdik yakın zamanda teslim alacağız. Toplamda 5 milyon 500 bin TL değerindeki hibe desteğinin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum başta olmak üzere AK Parti Aydın Milletvekillerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Sık sık devlet destekli belediyecilik hizmeti vurgusu yapan Başkan Kaya, daha önce Ankara ziyaretleri kapsamında İller Bankası'ndan yol yapımında kullanılmak üzere 4 milyon TL'lik hibe desteği alındığını açıklamıştı. Yine İller Bankası'ndan uygun ödeme şartları ile 22 milyon TL tutarında bir kredi kullanımı gerçekleştirdiklerini aktaran Başkan Kaya, Ankara ziyaretlerine devam edeceklerini belirterek "Devletimizin de desteği ile İncirliovamızı daha da güzelleştirmeye, ilçemize hizmet getirmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İncirliova'ya 88 Çöp Konteyneri Hibe Edildi - Son Dakika

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