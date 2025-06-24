İnebolu'da Sosyal Market Açıldı - Son Dakika
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İnebolu'da Sosyal Market Açıldı

İnebolu\'da Sosyal Market Açıldı
24.06.2025 14:46  Güncelleme: 14:48
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İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ihtiyaç sahibi eski hükümlüler ve denetimli serbestlikten faydalanan bireyler için sosyal market açıldı. Proje, temel ihtiyaçların karşılanarak toplumla yeniden bağ kurulmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığınca kentteki ihtiyaç sahibi denetimli serbestlikten faydalanan yükümlüler, eski hükümlüler ve aileleri için sosyal market açıldı.

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı İnebolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Kızılay İnebolu Şubesi arasında imzalanan işb irliği protokolüyle hayata geçen "Sosyal Market Projesi" ile ihtiyaç sahibi eski hükümlülere, denetimli serbestlik yükümlülerine ve ailelerine ayni destek verilmesi planlanıyor. İnebolu Adalet Sarayı Giriş Katında hizmet verecek olan 'sosyal market' düzenlenen törenle açılıdı. Açılış törenine İnebolu Kaymakamı Necdet Uçar, İnebolu Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Turan, İnebolu Adalet Komisyonu Başkanı Atakan Karabulut, İnebolu Belediye Başkan Yardımcısı Necmi Mangaloğlu, İnebolu Adliyesi Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kastamonu Kızılay İl Başkanı Sabit Tavil ve kurum temsilcileri katıldı.

Proje ile ilgili bilgi veren İnebolu Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Turan, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü koordinesinde projeyi hayata geçirdiklerini belirterek,"Ceza infaz kurumlarında cezasını çekip toplum içerisine tekrar dönen vatandaşlarımızın, yaşaması muhtemel sıkıntıları bertaraf etmeye yardımcı olmak amacıyla yapılan projede emek veren herkese teşekkür ediyoruz. Ceza infaz kurumundan çıkan vatandaşlarımızın kendi düzenlerini kurana kadar geçecek sürede temel ihtiyaçlarını gidermesi hususunda yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Bu süreçte yapılacak yardımlarla, sosyalleşme ve topluma uyum sağlama sürecini daha hızlı geçirmeyi ve yükümlülerimizi suça tekrar bulaşmaktan uzak tutmayı hedefliyoruz. Kızılay Türkiye'nin her yerinden bizim Türk Bayrağımızı taşımaktadır. Kızılay İnebolu'da da bizlere çok büyük destek verdikleri için biz Türk Kızılay'ımıza teşekkür ediyoruz. Sosyal Market projesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

İnebolu Denetimli Serbestlik Müdürü Arif Özyön ise, " Şeyh Edebali'nin, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' dediği bu şiarla çalışmalarımıza devam ederek, İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü olarak Sayın Cumhuriyet Başsavcımızın riyasetinde, kırılgan süreçler yaşayan suça karışmış bireylerin yeniden suç işlemesinin önlenmesi ve toplumla yeniden bağ kurması sürecinde ihtiyaç sahibi olduğunu tespit ettiğimiz hükümlülerimiz ve ailelerinin ücretsiz faydalanabilmesi için Müdürlüğümüz bünyesindeki Sosyal Marketin kurulumunu tamamlamış bulunmaktayız. İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığımızın kararı ile kurulumuna karar verilen bu projeye Kastamonu Kızılay İl Başkanlığı ile yapmış olduğumuz protokol sayesinde en başta Kızılay İl Başkanlığı ve İlçe Başkanlığımız olmak üzere, koruma kurulumuza üye olan tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza, İnebolu ve Abana Belediye Başkanlıklarımıza, İnebolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ve üyelerine, İnebolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı ve değerli üyelerine katkılarından dolayı ayrı ayrı yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Açılan mağazanın önemine değinen Türk Kızılay Kastamonu İl Başkanı Sabit Tavil de, "Bugün burada yalnızca bir mağaza açmıyoruz. Bugün; iyiliği, dayanışmayı ve geride kalana sahip çıkma umudunu hep birlikte filizlendiriyoruz. Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu'ya silah ve cephane taşıyarak adeta istiklalin lojistik üssü olmuş kadim ilçemiz İnebolu'da, ikinci Kızılay butik mağazamızı açarak çok anlamlı bir işe daha imza atıyoruz. Çünkü bu topraklar yalnızca tarih yazmakla kalmamış, her dönem dayanışmanın ve vefanın sembolü olmuştur. İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğiyle hayata geçen bu butik mağaza, ihtiyaç sahiplerine yalnızca giyim ve gıda desteği değil, aynı zamanda umut, güven ve onur da sunacaktır. Bu mağaza; özellikle denetimli serbestlikten faydalanan vatandaşlarımız için, yeniden topluma tutunma yolunda güçlü bir adım olacaktır" şeklinde konuştu.

Açılışın ardından heyet, mağazadaki ürünleri inceledi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İnebolu'da Sosyal Market Açıldı - Son Dakika

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