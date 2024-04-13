İnegöl Belediye Meclisi Yeni Üyeleriyle İlk Toplantısını Yaptı

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31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri sonucunda oluşan İnegöl Belediye meclisi, yeni üyeleriyle ilk toplantısını yaptı. Oturumda meclis üyesi görevlerinin belirlenmesiyle birlikte 2023 yılı faaliyet raporu görüşülerek oylandı.

İnegöl Belediyesi Nisan Ayı olağan meclis toplantısı gerçekleşti. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonucunda oluşan yeni meclisin ilk toplantısı olan oturumda, 12 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Belediye Başkanı Alper Taban, "Buradaki herkes vatandaşlarımızın bir temsilcisi. Seçildikten sonra ben herkesin belediye başkanıyım, sizler de herkesin meclis üyesisiniz. Burada herkes kanaatlerini özgürce ifade edebiliyor. Bugün görevlerin belirlenmesi noktasında bir araya geldik. Şimdiden ben alacağımız kararların şehrimize, ülkemize, milletimize hayırlar getirmesini Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

İnegöl Belediyesi meclisi 37 üyeden oluşurken, Cumhur İttifakı 28, Saadet Partisi 4, Cumhuriyet Halk Partisi 3 ve Yeniden Refah Partisi 2 meclis üyesiyle vatandaşları temsil edecek. Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinde ise, 7 meclis üyesi, İnegöl'ü temsil edecek. Fevzi Dülger, Derya Uysal Tuncay, Hasan Aydın ve Melih Ateş yeni dönemde İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapacak.

Başkan Taban'ın açılış konuşmasının ardından meclisin kurulması adına ilk toplantı en genç iki isim olan Melih Ateş ile Ömer Faruk Baştürk'ün katipliği ile başladı. Ardından meclisin ilk gündem maddesinde Meclis 1. ve 2. Başkan Vekilleri ile 2 asil 2 yedek katip üyelerinin seçimleri yapıldı. Partilerin önerdiği isimler üzerinden yapılan kapalı oylamada İnegöl Belediye Meclisi 1. Başkanvekilliğine Fevzi Dülger, 2. Başkanvekilliğine ise Halide Serpil Şahin getirildi. Asil katip üyeliklere Hatice Tuna ile Selim Emre Aydın seçilirken, yedek katip üyeliklerine ise Ömer Faruk Baştürk ile Cavit Dülger seçildi.

Meclisin 2. Maddesinde ise encümen üye seçimleri gerçekleştirildi. Gizli oy ile yapılan encümen üye seçimleri sonucunda İnegöl Belediyesi Encümen Üyeliğine, Melih Ateş, Bekir Bekil ve Hatice Tuna seçildi.

Meclisin 3. Maddesinde ise ihtisas komisyonlarının belirlenmesi ve üye seçimleri gerçekleştirildi. Önceki dönem oluşturulan 8 komisyonunun devamına, ayrıca alınan kararla 9. Komisyon olarak Doğal Afetler Komisyonu kurulmasına karar verildi. Açık oylama ile partilerin önerdiği isimler üzerinden yapılan oylamada komisyonlar şu isimlerden oluştu;

"İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Fevzi Dülger, Ayhan Güleç, Necmettin Çamlıdere, Faruk Toptaş ve Özgür Öztürk. Plan ve Bütçe Komisyonu, Mehmet Sargın, Ali Toprak, Süleyman Yılmaz, Nadim Sancar ve Murat Balakuş. Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu, Hasan Aydın, Hatice Tuna, Ömer Faruk Baştürk, Cihan Demirtaş ve Murat Balakuş. Çevre Sağlık Komisyonu, Derya Uysal Tuncay, Hatice Tuna, Cavit Ünalan, Ali Akal ve Özgür Öztürk. Gıda Tarım ve Hayvancılık Komisyonu, Selahattin Külcü, Hasan Özdemir, Ferhat Mengi, Yüksel Usta ve Fikret Bayram. Ulaşım ve Trafik Komisyonu, Mehmet Akif Kılıç, Bekir Bekil, Selim Emre Aydın, Ali Akal ve Fatih Mücahid Berber. Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Komisyonu, Derya Uysal Tuncay, Halide Serpil Şahin, Hasan Aydın, Yüksel Usta ve Fatih Mücahid Berber. Turizm Komisyonu, Melih Ateş, Kani Ademoğlu, Murat Aydın, Yücel Erim ve Fatih Mücahid Berber. Doğal Afetler Komisyonu, Fevzi Dülger, Murat Aydın, Ferhat Mengi, Ali Akal ve Özgür Öztürk."

Meclisin 8. Maddesinde ise 2023 yılı faaliyet raporu görüşüldü. Faaliyet raporu görüşülmesi sırasında Meclis Başkanvekili Fevzi Dülger kürsüye gelerek oturumu yönetti. Faaliyet raporunun okunması ve parti gruplarının görüşlerini belirtmesinin ardından yapılan oylamada, 2023 yılı faaliyet raporu oy çokluğu ile kabul edildi. - BURSA