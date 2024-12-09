İnegöl Belediyesi'nde Müdürlüklerde Görev Değişiklikleri - Son Dakika
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İnegöl Belediyesi'nde Müdürlüklerde Görev Değişiklikleri

İnegöl Belediyesi\'nde Müdürlüklerde Görev Değişiklikleri

İnegöl Belediyesi'nde 5 müdürlükte görev değişimi gerçekleştirildi. Emlak ve İstimlak Müdürü olarak Serdar Zorluer atanırken, Temizlik İşleri Müdürü Bilal Aktürk, Zabıta Müdürü Şener Dursun ve diğer yeni atamalar yapıldı. Belediye Başkanı Alper Taban, yeni görevlendirmelerin şehre ve kuruma hizmet edeceğini belirtti.

09.12.2024 12:52  Güncelleme: 12:53
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İnegöl Belediyesi'nde bazı müdürlüklerde değişim oldu. Yapılan yazılı açıklamayla değişiklikler kamuoyuna duyuruldu.

İnegöl Belediyesi'nde 5 Müdürlükte görev değişimi yaşandı. Daha önce ihdası yapılan Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne Temizlik İşleri Müdürü Serdar Zorluer atandı. Serdar Zorluer'den boşalan Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne Zabıta Müdürü Bilal Aktürk, Zabıta Müdürlüğüne ise Destek Hizmetleri Müdürü Şener Dursun getirildi. Alanyurt koordinatörü olarak görev yapan Ekrem Ergün Destek Hizmetleri Müdürlüğü görevine atanırken, daha önce Başkan Yardımcısı Emin Dündar'ın sürdürdüğü Hukuk İşleri Müdürlüğüne de Avukat Mahmut Sami Aydın atandı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, "Kurum içerisinde bir dizi görev değişikliğine gidildi. 5 Müdürlükte yeni görevlendirmeler yaptık. Müdürlerimiz arasında yer değişiklikleri yapıldı. Bugüne kadar bulundukları görevlerde başarılı çalışmalara imza atan daire müdürlerimizin yeni görev yerlerinde de en iyi şekilde şehrimize ve kurumumuza hizmet edeceklerinden şüphemiz yok" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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