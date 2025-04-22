İnegöl'de 23 Nisan Coşkusu Sokaklara Taştı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İnegöl'de 23 Nisan Coşkusu Sokaklara Taştı

Geniş Video İzle

İnegöl'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, renkli bir kortej yürüyüşü ile kutlandı. Protokol üyeleri ve çocukların katıldığı etkinlik, çocukların coşkusunu ve sevinçlerini paylaştığı özel anlarla doluydu.

22.04.2025 15:52  Güncelleme: 15:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl'de 23 Nisan coşkusu sokaklara taştı

BURSA - Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, Türk milletinin egemenliğini ilan ettiği ve bu özel günün çocuklara armağan edildiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu İnegöl'de düzenlenen renkli ve neşeli bir kortej yürüyüşüyle başladı.

Protokol üyeleri çocuklara birlikte yürüdü

İnegöl'deki 23 Nisan Kortej Yürüyüşü, AVM Meydanı'ndan Heykel Meydanına kadar sürdü. Metrelerce uzunluktaki kortejde, başta çocuklar olmak üzere İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin siyasi parti başkan ve yöneticileri, meclis üyeleri, dernek başkan ve yöneticileri, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Hobabüs aracı ve maskotlar çocukların eğlencesine katkıda bulundu

Bando ekibinin marşları eşliğinde devam eden yürüyüşe katılan çocuklar, ellerinde Türk bayrakları, balonlar ve çeşitli renkli pankartlarla bayramın coşkusunu yansıttılar. Çocukların neşesi, yürüyüşe katılan tüm vatandaşlara mutluluk ve enerji dolu anlar yaşattı. İnegöl Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanan HOBABÜS (Hareketli Yaşam, Oyun ve Beceri Aktiviteleri) aracı ve İnegöl Belediyesi'nin maskotları yerini alarak çocukların eğlencesine katkıda bulundu.

"Sizlerden isteğimiz hayalleriniz büyük olsun"

Heykel Meydanında son bulan kortej yürüyüşünde protokol üyeleri selamlama ve günün anlamına ilişkin konuşmalarda bulundu. İlk olarak kürsüye çıkan Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu selamlama konuşması yaparak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının önemine değindi. Alireisoğlu bu güzel programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Sonrasında kürsüye çıkarak konuşmasını sürdüren İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, yarınımızın teminatı çocuklarımız ve gençlerimiz için her türlü imkanları seferber edeceklerini ileterek " hayalleriniz büyük olsun" dedi. Başkan Alper Taban konuşmasında, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Bugün aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisimizin de kuruluşunun yıl dönümü. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını da rahmet ve şükranla anıyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile bu dönem çok güzel çalışmaların altına imzamızı atacağız. Düzenleyeceğimiz programlarla çocuklarımıza daha güzel fırsatlar sunacağız. Sizlerden isteğimiz hayalleriniz büyük olsun. Büyük düşünün ve harekete geçin. Sizler de inşallah başta kendiniz olmak üzere, şehrimiz ve ülkemiz için en güzellerini yapacaksınız. Buna inanıyoruz." dedi.

"Bu güzel ülkemizi daha güzel yarınlara taşımak için mücadele ediyoruz"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı günü kutlayan AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman ise birlik ve beraberlik vurgusu yaparak ecdadın emanet ettiği ülkemizi daha güzel yarınlara taşımak adına gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, " 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız ile Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açıldığı gün olan bu önemli günümüzü kutluyorum. Ecdadımız bizlere çok güzel ülke emanet ettiler. Bizler bugün Milletvekilleri, Kaymakamlar, Belediye Başkanları olarak bu güzel ülkemizi daha güzel yarınlara taşımak için mücadele ediyoruz. " dedi.

"Çocuklarımızın yüzlerindeki neşeyi görmek bizleri çok mutlu ediyor"

Son olarak Kaymakam Eren Arslan ise, "Sıcak ve samimi bir havada yaptığımız yürüyüşün ardından çocuklarımız coşkuyla eğlenmeye devam ediyor. Bayramı bayram gibi kutlayan çocuklarımızın yüzlerindeki neşeyi görmek bizleri çok mutlu ediyor. Bizlere bu güzel vatanı miras bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını da rahmet ve minnetle anıyorum. Bizler sizleri daha güzel yarınlara hazırlamak için gayret ediyoruz." dedi.

Konuşmalar sonrası Heykel Meydanındaki gösteriler devam ederken çocuklar maskotlar ve çeşitli etkinliklerle eğlencelerini sürdürdü.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Yerel Haberler, Politika, 23 Nisan, İnegöl, Eğitim, Çocuk, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel İnegöl'de 23 Nisan Coşkusu Sokaklara Taştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt’a usulsüzlük soruşturmasında ev hapsi kararı Eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'a usulsüzlük soruşturmasında ev hapsi kararı
İsveç’te Nazi skandalı patlak verdi: Adolf Hitler’i andılar İsveç'te Nazi skandalı patlak verdi: Adolf Hitler'i andılar
İran’ın müzakeler için Trump’a bir şartı var: Anlaşmaya varmaya hazırız İran'ın müzakeler için Trump'a bir şartı var: Anlaşmaya varmaya hazırız
Ukrayna, İngiltere, Fransa ve ABD koşulsuz ateşkes için bir araya geliyor Ukrayna, İngiltere, Fransa ve ABD koşulsuz ateşkes için bir araya geliyor
Trump’ın FED Başkanı’na eleştirileri sonrası New York Borsası çakıldı Trump'ın FED Başkanı'na eleştirileri sonrası New York Borsası çakıldı
Fatih Terim Jorge Jesus’a boyun eğmedi Fatih Terim Jorge Jesus'a boyun eğmedi
Astım hastası kadını öldüresiye dövdüler: “Beni öldü zannedip kaçtılar“ Astım hastası kadını öldüresiye dövdüler: "Beni öldü zannedip kaçtılar"
Hamile eşini öldürüp cesetle aynı evde 10 gün boyunca kalan koca tutuklandı Hamile eşini öldürüp cesetle aynı evde 10 gün boyunca kalan koca tutuklandı
Van’da 4 büyüklüğünde deprem Van'da 4 büyüklüğünde deprem
Yapımcı Timur Savcı’dan ilk açıklama Aybüke Pusat’a TRT seçenek sundu Yapımcı Timur Savcı'dan ilk açıklama! Aybüke Pusat'a TRT seçenek sundu
Putin bu cümleyi savaşın başından beri ilk kez sarf etti Putin bu cümleyi savaşın başından beri ilk kez sarf etti

19:09 Ankara’da CHP’nin “23 Nisan“ başvurusuna valilikten ret Ankara'da CHP'nin "23 Nisan" başvurusuna valilikten ret
17:26 Van’da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı Van'da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı
17:22 Elif Gül’ün evine yapılan baskında kapıyı açan Bilgehan Murat Miniç, CHP’den istifa etti Elif Gül'ün evine yapılan baskında kapıyı açan Bilgehan Murat Miniç, CHP'den istifa etti
16:50 Günlerdir aranan Gülçiçek, ailesine video gönderdi: Kaçmasam amcam beni oğluna isteyecekti Günlerdir aranan Gülçiçek, ailesine video gönderdi: Kaçmasam amcam beni oğluna isteyecekti
15:40 4,3 ile sallanan şehrimizde 3 günde 100’ün üzerinde deprem 4,3 ile sallanan şehrimizde 3 günde 100'ün üzerinde deprem
09:08 Piyasalar ikinci rekora hazırlanıyor Piyasalar ikinci rekora hazırlanıyor
09:05 Sibel Can’dan yıllar sonra gelen itiraf: ’’Evime bıçak gönderdi’’ Sibel Can'dan yıllar sonra gelen itiraf: ''Evime bıçak gönderdi!''
09:04 Fenerbahçeli Serhat Akın canlı yayında çıldırdı: Allah istemiyor Fenerbahçeli Serhat Akın canlı yayında çıldırdı: Allah istemiyor
09:01 TOGG’da üst düzey ayrılık TOGG'da üst düzey ayrılık
08:49 Başına gelmeyen kalmadı Şakir Paşa Ailesi için karar verildi Başına gelmeyen kalmadı! Şakir Paşa Ailesi için karar verildi
08:39 Altın fiyatlarında ulaşılan son rakam çok konuşulacak Altın fiyatlarında ulaşılan son rakam çok konuşulacak
08:32 Eski TBMM Başkanvekilinin oğlu annesinin bu sorusunu duyunca silaha sarılmış Eski TBMM Başkanvekilinin oğlu annesinin bu sorusunu duyunca silaha sarılmış
08:26 Papa Francis’in ölümü sonrası 900 yıllık kehanet yeniden gündemde Papa Francis'in ölümü sonrası 900 yıllık kehanet yeniden gündemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2025 20:34:49. #7.12#
SON DAKİKA: İnegöl'de 23 Nisan Coşkusu Sokaklara Taştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement