İnegöl'de işçi çanta içindeki parayı sahibine teslim etti - Son Dakika
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Yerel

İnegöl'de işçi çanta içindeki parayı sahibine teslim etti

İnegöl\'de işçi çanta içindeki parayı sahibine teslim etti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde evine bisikletiyle gitmek üzere yola çıkan işçi, yol kenarında bulduğu çanta içindeki parayı sahibine teslim etti. İncelemede çantadan 25 bin 600 TL çıktı. Parayı bulan işçiye sahibi tarafından ödül verildi.

30.05.2024 13:07
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde evine bisikletiyle gitmek üzere yola çıkan işçi, yol kenarında çanta içinde bulduğu parayı sahibine teslim etti.

Olay, saat 23.00 sıralarında Bursa- Ankara karayolu üzeri Kalburt mevkiinde meydana geldi. İnegöl merkezden Huzur Mahallesi'ndeki evine bisikletiyle gitmek üzere yola çıkan mobilya işçisi Fatih Çelik (38), karayolu kenarında bir çanta gördü. Çantayı alan Çelik, içine baktığında çok miktarda para olduğunu fark etti. Çantanın içinde kimlik veya iletişim numarası bulamayan Çelik, paranın sahibini bulamayınca polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri yüklü miktardaki para dolu çantayı alıp bulan Fatih Çelik ile İnegöl Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Amirliğine giderek çantayı incelediler. İncelemede çanta içinden 25 bin 600 para çıktı.

Polis ekipleri çantayı incelerken içinde bir ödeme yapılmış makbuzu buldular. Makbuzda yazan bilgilerden paranın sahibini teslim eden ekipler, çanta sahibini Devriye Ekipler Amirliğine çağırdı. Karakola gelen Bilal Paşa hakkında yapılan sorgulamada, paranın kendisine ait olduğu ortaya çıktı.

Ekipler, para dolu çantayı sahibine teslim ettiler. Paraların sahibi Bilal Paşa, parayı bulan Fatih Çelik'e bir miktar para ödülü verdi.

Olayı anlatan Fatih Çelik, "Hastaneden çıktım, evime gidiyordum. Yol kenarında bir çanta buldum ve karakola teslim ettim. Olması gerekeni yaptığımı düşünüyorum" dedi.

Paranın sahibi Bilal Paşa ise "Açıkçası ben böyle beklemiyordum. Açıkçası bu günlerde herkesin ihtiyacı fazla. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Heyecanlıyım. Zannetmiyorum; çoğu bulan insan teslim etmeyebilir. Sağolsun" dedi.

Bilal Paşa'nın Akhisar Mahallesi'ndeki evine motosikletiyle giderken çantayı düşürdüğü öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İnegöl'de işçi çanta içindeki parayı sahibine teslim etti - Son Dakika

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