İnegöl ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde sabahın ilk saatlerinde yoğun sis etkisini gösterdi. Görüş mesafesinin zaman zaman 15 metreye kadar düştüğü anlarda araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yoğun siste ilerlemekte güçlük çeken bazı araç sürücüleri dörtlü flaşörlerini yakıp yavaş ilerledi. - BURSA
Son Dakika › Yerel › İnegöl'de Yoğun Sis Kaza Riskini Artırdı - Son Dakika
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