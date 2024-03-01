Gişeye kağıt asan nüfus memurları hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Yerel

Gişeye kağıt asan nüfus memurları hakkında soruşturma başlatıldı

Bursa Valiliği, İnegöl Nüfus Müdürlüğü'nde çekildiği iddia edilen video ile ilgili basın açıklaması yaparak, konuyla ilgili soruşturma başlattıklarını duyurdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, vatandaşla memur arasındaki cama A4 kağıtları yapıştırıldığı iddia edilmişti. Valilik açıklamasında, kağıtların mevzuat hükümlerine ilişkin notlar içerdiği belirtilerek, konunun her boyutuyla araştırılacağı ve sorumlular hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı ifade edildi.

01.03.2024 14:05  Güncelleme: 14:52
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Bursa'da İnegöl Nüfus Müdürlüğü'nde gişedeki memurlarla vatandaşların arasındaki cama boş kağıtların yapıştırıldığı, sosyal medyada yayılan bir videoyla ortaya çıktı. Tepki çeken videoyla ilgili Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada söz konusu kağıtların mevzuat hükümleriyle ilgili notlar olduğu bilgisi verilirken personelle ilgili soruşturma açıldığı belirtildi.

YAPIŞTIRILAN KAĞITLAR MEVZUATLA İLGİLİ NOTLAR

İnegöl Nüfus Müdürlüğü, tepki çeken vatandaşlarla memurlar arasındaki cama A4 kağıtlarının yapıştırılmasıyla ilgili Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada "Yerel medya kuruluşları ve sosyal medya hesapları üzerinden ilçe nüfus müdürlüğünde işlem bankoları önünde bulunan camların kağıt ile kapatıldığı ve vatandaşların görülmesinin engellendiğinin ifade edildiği, 'İnegöl Nüfus Müdürlüğünde Bu Neyin Nesi?' başlıklı haberle ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiği anlaşılmıştır. Bahse konu haber ile ilgili, bankolarda görev yapan personel tespit edilmiş ve söz konusu kağıtların kendilerine bakan yüzünde işlemlerde kullanılan mevzuat hükümlerine ilişkin notların yer aldığı görülmüştür. Söz konusu kağıtlar derhal kaldırılmış olup, konunun her boyutuyla araştırılması amacıyla sorumlu yönetici ile personel hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Gişeye kağıt asan nüfus memurları hakkında soruşturma başlatıldı

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ

Sosyal medyada tepki çeken görüntülerle ilgili "Başka bir açıklaması olmalı. Ne demek vatandaşın yüzünü görmek istememek", "Memur sayısı 5 milyondan 2 milyona düşürülmeden bu ülke gün yüzü göremez", "İnegöl Nüfus Müdürü görevden alınmalı ve yalnız çalışabileceği bir göreve verilmeli", "Millete hizmet vermek için orada olduklarının ve bunun için para kazandıklarının farkına varmaları gerekiyor" şeklinde yorumlar yapıldı.

Gişeye kağıt asan nüfus memurları hakkında soruşturma başlatıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gişeye kağıt asan nüfus memurları hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Osman Keçeci: Kötü memur, devletin milletin suratındaki tokatıdır..! 52 1 Yanıtla
  • Ali Haspolat: gelen vatandaşla göz göze gelmek konuşmak dilek ve düşüncelerini almak soru sormak çözüm bulmak memur olmanın gereğidir. yoksa bu vasfın istifa et git 38 1 Yanıtla
  • sait turk: artık herşeyden nem kapar olduk 29 6 Yanıtla
  • Emre ÖZER: Memur sayısı yarı yarıya düşürülmeli. Kalanların maaşlarına 0 zam yapılmalı 7 4 Yanıtla
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