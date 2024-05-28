İngiliz Bisikletçiler Türkiye'deki Depremzedelere Yardım İçin Tura Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İngiliz Bisikletçiler Türkiye'deki Depremzedelere Yardım İçin Tura Çıktı

İngiliz Bisikletçiler Türkiye\'deki Depremzedelere Yardım İçin Tura Çıktı

İngiliz bisiklet tutkunları baba-oğul Geoffrey Sherwood ve William Sherwood, Türkiye'deki depremlerden etkilenen vatandaşlara maddi yardım amacıyla binlerce kilometrelik bir tur düzenledi. Baba ve oğul, Manisa-İzmir güzergahında Yunusemre Belediyesi'nin misafiri oldu.

28.05.2024 14:14  Güncelleme: 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiliz bisiklet tutkunları baba-oğul Geoffrey Sherwood (68) ve William Sherwood (29), Türkiye'de yaşanan depremlerden etkilenen vatandaşlara maddi yardım amacıyla binlerce kilometrelik tura çıktı. Baba ve oğul, Manisa- İzmir güzergahında Yunusemre Belediyesi'nin misafiri oldu.

Dünya turuna çıkan İngiliz bisikletçiler baba Geoffrey Sherwood (68), oğul William Sherwood (29), Türkiye'de yaşanan depremlerden etkilenen vatandaşlara maddi yardım amacıyla binlerce kilometre pedal çeviriyor. Bisikletle Kıbrıs'tan Londra'ya yola çıkan baba ve oğul, Manisa-İzmir güzergahında Yunusemre Belediyesi'nin misafiri oldu. Baba ve oğul, yorucu temponun ardından Yunus Emre Kültür Parkı Tesisleri'nde bir gece konakladı ve burada Osmanlı Müzesi'ni ziyaret ederek Türkiye'nin kültürü ve tarihi hakkında bilgi sahibi oldu. Bisiklet turunu depremzedelere destek amacıyla yaptıklarını belirten baba Geoffrey Sherwood, "Hatay ve çevre illerde yaşanan depremler bizi üzdü. Bölgedeki depremden etkilenen vatandaşlara yardım amacıyla böyle bir tura çıktık. Tur esnasında gittiğimiz topluluklarımızdan para topluyoruz. Şimdiye kadar 3 bin pound topladık. Londra'ya kadar 2 bin pound daha toplayıp elde edilen 5 bin poundu ilgili kurumlara ve derneklere bağışlayacağız. Hem sosyal sorumluluk hem de yeni insanlar tanıma açısından yollardayız" dedi.

Türkiye'yi ve Manisa'yı çok beğendiklerini kaydeden Geoffrey Sherwood, "Biz İngiltere'nin Bournemouth kentinde yaşayan bisiklet tutkunu bir aileyiz. Ben bilgisayar mühendisliğinden emekliyim, oğlum da acil serviste doktor. Türkiye'de dost canlısı insanlarla karşılaştık ve çok iyi ağırlandık. Hiçbir sorun yaşamadık. Bizleri güzel tesislerinde ağırlayan Yunusemre Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Türkiye, Manisa, İzmir, Baba, Yerel, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İngiliz Bisikletçiler Türkiye'deki Depremzedelere Yardım İçin Tura Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İmamoğlu’na “Roma turu“ tepkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na "Roma turu" tepkisi
14:27 İspanya’nın ardından İrlanda ve Norveç de Filistin devletini resmen tanıdı İspanya'nın ardından İrlanda ve Norveç de Filistin devletini resmen tanıdı
13:37 Kızı devlet korumasına alınan Deniz Akkaya: Ben yolladım, burnu sürtsün Kızı devlet korumasına alınan Deniz Akkaya: Ben yolladım, burnu sürtsün
13:17 Bakanlık, Deniz Akkaya’nın kızını koruma altına aldı Bakanlık, Deniz Akkaya'nın kızını koruma altına aldı
11:52 Kara harekatının ayak sesleri İsrail tankları Refah kentinin merkezine ulaştı Kara harekatının ayak sesleri! İsrail tankları Refah kentinin merkezine ulaştı
14:36 Konsere dahi sarhoş çıkmıştı Serdar Ortaç içini döktü: Her şeyimi kaybettim Konsere dahi sarhoş çıkmıştı! Serdar Ortaç içini döktü: Her şeyimi kaybettim
14:26 Mobilya şirketleri iflasa sürükleniyor Mahkemeden bir iflas bir konkordato kararı Mobilya şirketleri iflasa sürükleniyor! Mahkemeden bir iflas bir konkordato kararı
14:06 Parçalanmış ceset soruşturmasında yeni gelişme “Beyaz kova“ şüpheliyi ele verdi Parçalanmış ceset soruşturmasında yeni gelişme! "Beyaz kova" şüpheliyi ele verdi
14:02 5 gün sonra sessizliğini bozdu Bakan Uraloğlu’ndan özel jet iddiasına yanıt 5 gün sonra sessizliğini bozdu! Bakan Uraloğlu'ndan özel jet iddiasına yanıt
13:50 Fatih Erbakan: Amerikan doları ortadan kaldırılacak ve İslam dinarına geçilecek Fatih Erbakan: Amerikan doları ortadan kaldırılacak ve İslam dinarına geçilecek
13:46 Ankara kulislerini sarsan iddia: En düşük emekli maaşı 12 bin 500 liraya çıkarılacak Ankara kulislerini sarsan iddia: En düşük emekli maaşı 12 bin 500 liraya çıkarılacak
13:33 Taraftarı heyecan bastı Aziz Yıldırım, Romelu Lukaku’yu bitiriyor Taraftarı heyecan bastı! Aziz Yıldırım, Romelu Lukaku'yu bitiriyor
13:05 Bu köyde herkes milyoner Her şeylerini kaybetmemeleri için muhtarın tek şartı var Bu köyde herkes milyoner! Her şeylerini kaybetmemeleri için muhtarın tek şartı var
12:39 Okan Buruk’un yeni maaşı belli oldu Okan Buruk'un yeni maaşı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2024 15:40:01. #1.13#
SON DAKİKA: İngiliz Bisikletçiler Türkiye'deki Depremzedelere Yardım İçin Tura Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement