İngiliz Bisikletçiler Türkiye\'deki Depremzedelere Yardım İçin Tura Çıktı

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İngiliz bisiklet tutkunları baba-oğul Geoffrey Sherwood (68) ve William Sherwood (29), Türkiye'de yaşanan depremlerden etkilenen vatandaşlara maddi yardım amacıyla binlerce kilometrelik tura çıktı. Baba ve oğul, Manisa- İzmir güzergahında Yunusemre Belediyesi'nin misafiri oldu.

Dünya turuna çıkan İngiliz bisikletçiler baba Geoffrey Sherwood (68), oğul William Sherwood (29), Türkiye'de yaşanan depremlerden etkilenen vatandaşlara maddi yardım amacıyla binlerce kilometre pedal çeviriyor. Bisikletle Kıbrıs'tan Londra'ya yola çıkan baba ve oğul, Manisa-İzmir güzergahında Yunusemre Belediyesi'nin misafiri oldu. Baba ve oğul, yorucu temponun ardından Yunus Emre Kültür Parkı Tesisleri'nde bir gece konakladı ve burada Osmanlı Müzesi'ni ziyaret ederek Türkiye'nin kültürü ve tarihi hakkında bilgi sahibi oldu. Bisiklet turunu depremzedelere destek amacıyla yaptıklarını belirten baba Geoffrey Sherwood, "Hatay ve çevre illerde yaşanan depremler bizi üzdü. Bölgedeki depremden etkilenen vatandaşlara yardım amacıyla böyle bir tura çıktık. Tur esnasında gittiğimiz topluluklarımızdan para topluyoruz. Şimdiye kadar 3 bin pound topladık. Londra'ya kadar 2 bin pound daha toplayıp elde edilen 5 bin poundu ilgili kurumlara ve derneklere bağışlayacağız. Hem sosyal sorumluluk hem de yeni insanlar tanıma açısından yollardayız" dedi.

Türkiye'yi ve Manisa'yı çok beğendiklerini kaydeden Geoffrey Sherwood, "Biz İngiltere'nin Bournemouth kentinde yaşayan bisiklet tutkunu bir aileyiz. Ben bilgisayar mühendisliğinden emekliyim, oğlum da acil serviste doktor. Türkiye'de dost canlısı insanlarla karşılaştık ve çok iyi ağırlandık. Hiçbir sorun yaşamadık. Bizleri güzel tesislerinde ağırlayan Yunusemre Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - MANİSA