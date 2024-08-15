İngiliz heyeti Muğla'da çam balı üretimi için görüşmeler yaptı - Son Dakika
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İngiliz heyeti Muğla'da çam balı üretimi için görüşmeler yaptı

İngiliz heyeti Muğla\'da çam balı üretimi için görüşmeler yaptı

Birleşik Krallık'tan gelen bir heyet, Muğla'da çam balı üretimi için ticari görüşmeler gerçekleştirdi. Heyet, Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği-MAYBİR Başkanı Veli Türk ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile de görüştü.

15.08.2024 13:59
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Türkiye'deki çam balı üretiminin yaklaşık yüzde 80'inin gerçekleştirildiği Muğla, Birleşik Krallık'ın radarına girdi. Birleşik Krallık'tan bir heyet, çam balı üretiminin yoğun olarak yapıldığı Muğla'ya gelerek bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

İngiltere'nin en önemli gıda şirketlerinden ve dünyanın önde gelen bal paketleme/dağıtım şirketi yöneticilerinden oluşan bir heyet, çam balı alımı için ticari görüşmeler yapmak üzere Muğla'ya geldi. Belli başlı bal firmalarını ve üreticileri ziyaret eden heyetin son durağı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü oldu. İl Müdürü Barış Saylak ile görüşen İngiliz heyet, toplantıda çam balı üretiminden ihracatına dek olan süreç, denetim faaliyetleri ve destekleme sistemi konularında bilgi aldı. Toplantıya, üreticileri temsilen Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği-MAYBİR Başkanı Veli Türk de katılım sağladı.

Toplantıda, Muğla'nın Türkiye'de arıcılığın başkenti olduğunu ve çam balı başta olmak üzere yüksek kalitede arı ürünlerinin üretimini gerçekleştirdiklerini anlatan Barış Saylak, heyete 2020 yılında kurulan Muğla Apiterapik Arıcılık Ürünleri AR-GE İnovasyon ve İşleme Merkezi hakkında da ayrıntılı bilgi verdi. Üretim sezonunda yaklaşık 3 milyon arıya ev sahipliği yapan Muğla'yı apiturizmde de önemli bir rota haline getirmeyi hedeflediklerini anlatan Saylak, "Sektörün geleceği için var gücümüzle çalışıyoruz. İlimizde yaşanan yangınlardan sonra ani flora ve bal kaybı ile karşı karşıya kalan arıcılarımızı sübvanse etmeye devam ediyoruz. Bu dönemde arıcılarımıza, arı yemi, arı keki, toz şeker gibi ayni desteklerin yanında hibe ve alet ekipman sübvansiyonu sağladık. Üretime ara vermeden devam etmek ve üreticilerimizin yaşadığı kayıpları mümkün olan her yöntemle telafi edebilmek adına büyük bir gayret sarf ediyoruz. Özellikle bu dönemde, arıcılık sektöründe uluslararası işbirliklerinin artarak devam etmesinden üreticilerimiz adına çok büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İngiliz heyeti Muğla'da çam balı üretimi için görüşmeler yaptı - Son Dakika

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