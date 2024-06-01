İngiltere'nin Meksika Büyükelçisi, Araç İçinde Çalışana Saldırı Tüfeği Doğrulttu - Son Dakika
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İngiltere'nin Meksika Büyükelçisi, Araç İçinde Çalışana Saldırı Tüfeği Doğrulttu

İngiltere'nin Meksika Büyükelçisi Jon Benjamin, Nisan ayında gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında araç içinde bir büyükelçilik çalışanına saldırı tüfeği doğrultmasının ardından görevinden alındı. Benjamin'in saldırısı geniş yankı uyandırırken, İngiltere Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi tarafından yapılan açıklamada olayın farkında olduklarını ve gerekli önlemleri aldıklarını belirtti.

01.06.2024 11:24
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İngiltere'nin Meksika Büyükelçisi Jon Benjamin, Nisan ayında gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında araç içinde bir büyükelçilik çalışanına saldırı tüfeği doğrultmasının ardından görevinden alındı.

İngiltere'nin Meksika Büyükelçisi Jon Benjamin, resmi ziyaret sırasında araç içerisinde yerel bir elçilik çalışanına saldırı tüfeği doğrulttu. İngiliz Financial Times gazetesi, Nisan ayında Durango ve Sinaloa eyaletlerine gerçekleştirilen resmi gezi sırasında yaşanan olayın geniş yankı uyandırmasının Benjamin'in görevinden alındığını yazdı. İngiltere Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi tarafından yapılan açıklamada ise, "Olayların farkındayız ve gerekli önlemleri aldık" denildi.

Öte yandan 61 yaşındaki Benjamin'e ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, hükümetin resmi internet sitesinde Meksika Büyükelçisi olarak Benjamin'in isminin bulunmazken görev süresinin ise 2021-2024 yılları arasında olduğu yer aldı. 2021 yılında Meksika Büyükelçiliği görevine getirilen Benjamin, 35 yıllık kariyerinde Şili, Türkiye, Gana, Endonezya ve ABD'de de çeşitli görevlerde bulundu.

Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı

"Meksika'da uyuşturucu satıcılarının her gün cinayet işlediği bir bağlama şaka yapmaya cesaret ediyor" ifadesiyle sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Brnjamin'in elindeki saldırı tüfeğini görüntülerde yüzü kapatılmış yerel bir büyükelçilik çalışanına doğrulttuğu görülüyor.

Meksika uzun bir süredir uyuşturucu kartellerinin neden olduğu şiddet olaylarıyla mücadele ediyor. Ülkede bir yılda ortalama 30 bin kişi öldürülüyor. - MEXİCO CİTY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İngiltere'nin Meksika Büyükelçisi, Araç İçinde Çalışana Saldırı Tüfeği Doğrulttu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İngiltere'nin Meksika Büyükelçisi, Araç İçinde Çalışana Saldırı Tüfeği Doğrulttu - Son Dakika
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