İnönü\'de festival bütçesi ihtiyaç sahiplerine ayrıldı

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, her yıl düzenlenen 'Geleneksel Kızak Şenliği'ni iptal ederek bütçeyi ihtiyaç sahibi vatandaşlara yakacak ve erzak yardımı olarak ayırdı.

Belediye yetkilileri tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Her yıl belediyemiz tarafından düzenlenen Geleneksel Kızak Şenliği Başkanımız Serhat Hamamcı tarafından geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da iptal edilmiştir. Havaların erken soğumasından dolayı Başkanımızın talimatları ile Kızak Şenliği için ayrılan bütçenin tamamı ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize yakacak ve erzak yardımı olarak dağıtılacaktır" denildi. - ESKİŞEHİR