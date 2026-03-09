İnönü\'de bayram hazırlıkları erken başladı

Eskişehir İnönü Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde ilçe genelinde çevre düzenleme ve temizlik çalışmalarını başlattı.

İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı'nın talimatları doğrultusunda, Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ilçe merkezinde bulunan cadde ve sokaklarda genel temizlik ile çevre düzenleme faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Mahallelerde yürütülen temizlik çalışmalarını titizlikle sürdüren belediye ekipleri; cadde ve sokakların yanı sıra cami avluları, parklar, bahçeler ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda kapsamlı temizlik ve düzenleme çalışmalarının devam ettiği bildirildi. İlçede yaklaşan bayram öncesinde her noktada çalışmalarını sürdüren İnönü Belediyesi ekipleri, vatandaşların talep ve önerilerini de dikkate alarak hizmetlerini sürdürüyor. - ESKİŞEHİR