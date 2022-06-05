İnönü'de 'sürdürülebilir gelişim planı' çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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İnönü'de 'sürdürülebilir gelişim planı' çalışmaları devam ediyor

05.06.2022 08:26
İnönü'de 'sürdürülebilir gelişim planı' çalışmaları devam ediyor

Eskişehir'in İnönü ilçesinde 'sürdürülebilir gelişim planı' çerçevesinde yapılacak olan faaliyetleri ele alan çalıştay düzenlendi.

Eskişehir'in İnönü ilçesinde 'sürdürülebilir gelişim planı' çerçevesinde yapılacak olan faaliyetleri ele alan çalıştay düzenlendi.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü öğretim üyeleri ve üniversitenin teknik ekibi ile ilçede sürdürülebilir gelişim planı çalışmaları dolayısıyla Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde bir araya geldi. Düzenlenen çalıştay ile birlikte İnönü'nün 2023, 2053 ve 2071 Türkiye hedefleri paralelinde gelişimi amacıyla 'İnönü İlçesi Sürdürülebilir Gelişim Planı'nı hazırlamak için yapılacak faaliyetler ortaya kondu. Bu bağlamda İnönü Afet Eğitim Vadisi ve İnönü Jeoparkı önerisi, Hidrotermal Turizm Merkezi, tarihi kentsel çevrede yapılacak çalışmalar, restorasyon faaliyetleri ve kentsel tasarım ölçeğinde yapılacak projeler, kentsel yenileme ve sağlıklaştırma projeleri üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. - ESKİŞEHİR

İnönü'de 'sürdürülebilir gelişim planı' çalışmaları devam ediyor
İnönü'de 'sürdürülebilir gelişim planı' çalışmaları devam ediyor
İnönü'de 'sürdürülebilir gelişim planı' çalışmaları devam ediyor
İnönü'de 'sürdürülebilir gelişim planı' çalışmaları devam ediyor

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Kaynak: İHA

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Kadir Bozkurt, Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İnönü'de 'sürdürülebilir gelişim planı' çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İnönü'de 'sürdürülebilir gelişim planı' çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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