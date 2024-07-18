İnşaat İşçisinin Ayakkabısını Çıkarması Sosyal Medyada İlgi Odağı Oldu - Son Dakika
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Yerel

İnşaat İşçisinin Ayakkabısını Çıkarması Sosyal Medyada İlgi Odağı Oldu

Hatay'da bir inşaat işçisi, zemini kirletmemek için ayakkabısını çıkararak markete girdi. Market sahibi ise işçinin bu davranışını takdirle karşıladığını belirterek teşekkür etti. İşçinin bu anları sosyal medyada paylaşılınca kısa sürede ilgi odağı oldu.

18.07.2024 09:08
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Hatay'da bir işçinin zemini kirletmemek için ayakkabısını çıkararak markete girdiği anlar sosyal medyada ilgi odağı oldu. Market sahibi Ahmet Pembe, ısrarlarına rağmen ayakkabısını çıkardığını belirterek, "Duygulandım gerçekten düşüncesinden dolayı, kendisine teşekkür ederim" dedi.

Kahmaranmaraş depreminin en çok etkilediği illerden Hatay'da kentin inşa ve ihya çalışmaları aralıksız sürüyor. Havanın yağışlı olduğu günlerde kentte devam eden inşaat alanlarında çamur vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. İskenderun ilçesi İsmet İnönü Mahallesi'nde bulunan bir markete gelen inşaat işçisi, çamur olan ayakkabısını çıkararak markete girdi. Zemini kirletmemek için yaptığıyla takdir toplayan inşaat işçişinin o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntü kısa sürede ilgi odağı olurken, inşaat işçisi davranışı ile takdir topladı.

"Kendisine çıkartmamasını söyledim, ısrarcı oldum, çıkarttı"

28 yaşındaki işletme sahibi Ahmet Pembe, ayakkabısını çıkarmaması konusunda ısrar ettiğini fakat inşaat işçisinin ayakkabısını çıkararak markete girdiğini belirterek, "Normalde vatandaşı tanımıyorum, ilk defa gördüğümüz vatandaş. Değerli bir ağabeyimiz tabii ondan sonra tanıştık videodan sonra iznini aldım, onun izniyle paylaştık videoyu. Yani çıkartma dedim, dışarda biri diyecek ki bak Ahmet ayakkabısız içeri adam alıyor. Öyle bir tepki görmemek için çıkartmamasını istedim. O gün de bayağı bir yağmurluydu, Allah'ın bereketi güzeldi. Yani kendi girmese bile başkası girip kirletecekti yerleri. O gün de temizlik yapmamıştım, ona rağmen yerlerim tertemizdi. Kendine çıkartmamasını söyledim, ısrarcı oldum, çıkarttı. Ondan sonra arkadaşları girmek istedi, arkadaşları da girdirmedi içeriye. Dedim 'Millet bize tepki gösterecek. Bak müşteri hiç içeri almıyor' gibisinden öyle bir şey oldu. Komik bir anımız da oldu güzel. Duygulandım gerçekten düşüncesinden dolayı, kendisine teşekkür ederim. Halkımız, emekçimiz gerçekten deprem bölgesindeyiz, özellikle doğudan gelen işçi kesim arkadaşlarımız gerçekten çok duyarlı, vefalı. İnsanlık ölmedi ya devam ediyor. Belki başkası olsa bana ne der girer, sonuçta benim zaten görevim o dükkanı temizlemek" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Hatay, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İnşaat İşçisinin Ayakkabısını Çıkarması Sosyal Medyada İlgi Odağı Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İnşaat İşçisinin Ayakkabısını Çıkarması Sosyal Medyada İlgi Odağı Oldu - Son Dakika
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