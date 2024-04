İnşaat Mühendisleri Odası Van Şubesi İftar Programı Düzenledi

Yerel

İSHAK KARA

İnşaat Mühendisleri Odası 17. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ertürk, " Van'da yaşanan hepimizi derinden etkileyen olaylar yaşandı. Burada olayın kökenine inince burada kazanılmış bir hak var. Siz burada bunun hakkını vermeniz gerekir diyemedikleri için bu gruplarda kaybetti" dedi.

Van'da İnşaat Mühendisleri Odası iftar programı düzenledi. Program çok sayıda inşaat mühendisi, STK temsilcileri, basın mensupları, konuk ve misafirlerin katılımıyla gerçekleşti. İftar yemeğine, çok sayıda üye ve yakınları katıldı.

"HALKIN YARARINA HAREKET EDECEĞİZ"

Yönetim Kurulu Başkanı Baran Bulut Balkan, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"İnşaat Mühendisleri Odası Van Şubesi olarak 2 bin 200 üyemizin yönetimiyiz. Her bir üyemiz de bizim için birer yönetim kurulu üyesidir. Caddesinde sokağında ortak mağduriyet yaşadığımız meslektaşlarımızın özel hissettiği tek örgütlenmeyiz. İnşaat mühendisleri olarak bizlerin sesi güçlü çıktıkça toplumsal sorunlara kent politikalarına daha net çıktılar bulabiliriz. Söz konusu imar kıyımı, denetimsiz yapı gibi sorgulanması gereken alanlar olunca çizgimiz her zaman muhalif kalacaktır. Meslek alanlarımız dışında bulunduğumuz coğrafyanın birçok sorunuyla karşılaşıp gereken tepkiyi, itirazı da yapmak zorundayız. Takdir edersiniz ki kentimizde yaptığımız hizmetler, birçok kesimin sahiplenmesiyle karşılık bulmuştur. İnşa edici güçler olarak her zaman tarafımıza bize düşen talepleri, halkın yararına ve algılar yaratacak şekilde hareket edeceğiz."

"HALK İRADESİNE SES ÇIKARMAYANLAR KAYBEDENLER OLDU"

17. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ertürk de yaptığı konuşmada şu görüşleri dile getirdi:

"Van'da 31 Mart'ta 81 ilde az ya da çok olaylı bir yerel seçim gerçekleşti. Van'da da halkın iradesi sandığa yansıdı ancak 1 nisan günü halk gaspı noktasında millet iradesini tanımayan, insanların oy kullanma hakkını elinden alan yanlış bir karar açıklandı. Bu kararla birlikte vicdan sahibi bütün STK, odalar ve bireylerden açıklamalar geldi. Ama burada olayın kökenine inince burada kazanılmış bir hak var. Siz burada bunun hakkını vermeniz gerekir diyemedikleri için bu gruplarda kaybetti. Biz İnşaat Mühendisleri Odası olarak hiçbir zaman hiçbir partinin arka bahçesi olmadık. Kimin arka bahçesi olduk biliyor musunuz, biz halkın arka bahçesi oldu. Van'da halk ne isterse biz onları arka bahçesi olduk. Bu yüzden de her zaman ötekileştirildik, her zaman muhalif olduk. Mühendisler zaten muhaliftir. Bizim Ali'ye Veli'ye göre hesabımız değişmemesi gerek. Biz x partisi görevdeyken kararlarımız neyse y partisi göreve geldiğinde yine aynı olmak zorundadır. Aynı olduğu içinde biz her zaman rantın karşısında yer aldığımız için biz muhalifiz."

İftar programı, İMO'ya katkılarından dolayı 16. Dönem yönetim kurulu üyelerine verilen plaketlerle son buldu.