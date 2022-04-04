İnsan ticareti ve emek sömürüsü konulu yarışma düzenlenecek - Son Dakika
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İnsan ticareti ve emek sömürüsü konulu yarışma düzenlenecek

04.04.2022 16:09
İnsan ticareti ve emek sömürüsü konulu yarışma düzenlenecek

Adıyaman Belediyesi, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ile birlikte yürüttüğü 'Değişime el ver' projesi ile 'İnsan ticareti ve emek sömürüsü' konulu kısa film ve fotoğraf yarışması düzenliyor.

Adıyaman Belediyesi, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ile birlikte yürüttüğü 'Değişime el ver' projesi ile 'İnsan ticareti ve emek sömürüsü' konulu kısa film ve fotoğraf yarışması düzenliyor.

Adıyaman Belediyesi'nin, Türkiye'de çocuk ticareti ve emek sömürüsü konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla sürdürdüğü ve AB ile Avrupa Konseyi tarafından da finanse edilen değişime el ver projesi çerçevesinde fotoğraf ve kısa film yarışması düzenleneceği açıkladı.

Yapılacak olan yarışmayla ilgili bilgi veren Adıyaman Belediyesi yetkilileri, "Türkiye'de çocuk ticareti ve emek sömürüsü amaçlı insan ticareti konusunda farkındalık oluşturmak için hazırlanan ve AB ile Avrupa Komisyonundan hibe desteği almaya hak kazanan değişime el ver projesi ile Adıyaman'da insan ticareti ve emek sömürüsü konulu fotoğraf ve kısa film yarışması düzenlenecek. Son katılım tarihinin 15 Nisan 2022 olacağı yarışma için detaylı bilgiye yarisma.adiyaman.bel.tr adresinden ulaşılabilir. İki kategoride de dereceye girecek olan yarışmacılarımız para ödülü ile ödüllendirilecek. Birincilere 6 bin TL, ikincilere 4 bin TL ve üçüncülere 2 bin TL ödül dağıtılacak" diye konuştu. - ADIYAMAN

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Avrupa Birliği, Kısa Film, Adıyaman, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İnsan ticareti ve emek sömürüsü konulu yarışma düzenlenecek - Son Dakika


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