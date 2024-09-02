İntikam cinayetinin zanlısı yakalandı - Son Dakika
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İntikam cinayetinin zanlısı yakalandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir intikam cinayetinin zanlısı D.K. (20) güvenlik kameraları tarafından kaydedilen olayın ardından, suç aleti tabanca ile birlikte yakalandı. D.K., motosikletle husumetlisi Muhammed Umut Demirbuğa ve kardeşine ateş açtı; Demirbuğa ağır yaralanarak hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası yakalanan D.K., mahkeme tarafından tutuklandı.

02.09.2024 19:55
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İntikam cinayetinin zanlısı yakalandı

İZMİR - İzmir'in Bayraklı ilçesinde güvenlik kameralarına da yansıyan intikam cinayetinin zanlısı 20 yaşındaki D.K., olayın ardından suç aleti tabanca ile birlikte yakalandı.

Olay, geçtiğimiz cumartesi gecesi Cengizhan Mahallesi 1620/20 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre D.K. adlı bir kişi motosiklet ile sokağa gelerek husumetlisi olduğu Muhammed Umut Demirbuğa ve kardeşi Ö.D.'ye tabancayla ateş açtı. Açılan ateş sonucu Ö.D. bacağından vurulurken, Muhammed Umut Demirbuğa kaçarak bir markete sığındı. Demirbuğa'yı markete kadar motosikletle kovalayan D.K., daha sonra tabancayla markete ateş açtı ve motosikletiyle olay yerinden kaçtı. Açılan ateş sonucu Muhammed Umut Demirbuğa kafasından, market sahibi E.K. ise bacağından yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede ağır yaralanan Muhammed Umut Demirbuğa ile hafif yaralanan kardeşi Ö.D. ve market sahibi E.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Muhammed Umut Demirbuğa hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cinayet anı kamerada

Cinayet, olayın gerçekleştiği marketin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde, marketin önüne doğru koşarak gelen Muhammed Umut Demirbuğa'nın arkasından motosikletle gelen ve başında kask olan D.K. tarafından kovalandığı, markete girmek isterken tabancayla vurulduğu, daha sonra markette yere düştüğü esnada motosikletten inen saldırganın bir el daha ateş ettiği anlar yer aldı.

1 hafta önce bıçaklanmış

Öte yandan yapılan çalışmalarda, cinayete kurban giden Muhammed Umut Demirbuğa'nın bir hafta önce D.K.'yi omzundan bıçakladığı, aralarında bu yüzden husumet bulunduğu öne sürüldü. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen şüpheli D.K.'nin olayda kullandığı motosiklet ise olayın meydana geldiği adresin yakınlarında terk edilmiş vaziyette bulundu.

Zanlı yakalandı

Cinayet zanlsı D.K., suç aleti tabancayla birlikte kısa süre içerisinde yakalandı. D.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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