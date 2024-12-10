ION Rotası Projesi, \'Go Türkiye\' Platformunda Yer Aldı

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Seferihisar Belediyesinin girişimleriyle hayata geçirilen ION Rotası Projesi, "Go Türkiye" platformunda Türkiye'nin 7 kültürel rotasından biri olarak seçildi. Kültürel mirasın korunması ve tanıtılmasına büyük katkı sağlayan bu başarı, Seferihisar ve çevresinin ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığını artıracak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Seferihisar Belediyesinin öncülük ettiği ION Rotası Projesi, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) yürüttüğü "Go Türkiye" platformunda Türkiye'nin 7 kültürel rotasından biri oldu.

ION Rotası, Ege'nin eşsiz doğası ve zengin tarihini birleştirerek bölgedeki antik İyonya kentlerini keşfetme imkanı sunuyor. Proje, hem yerel kalkınmaya destek sağlamayı hem de bölgenin tarihi ve kültürel mirasını dünya sahnesine taşımayı hedefliyor. Rotada yer alan antik kentler, doğal güzellikler ve gastronomik zenginlikler, ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim yaşatıyor. Teos, Lebedos (Seferihisar), Ephesos (Efes), Kolophon (Menderes), Klazomenai (Urla), Phokaia (Foça), Eritrea (Çeşme), Priene, Myus (Söke), Miletos (Didim), Chios (Sakız Adası), Samos ve Paninion (Kuşadası) şehirlerinden oluşan İon Rotası, Ege'nin en önemli antik yerleşimlerinden olan İonia şehirlerinin geçmişini bugünün değerleriyle buluşturuyor. Seferihisar Belediyesinin öncülüğünde, tarihi ve kültürel turizmi geliştirme amacıyla hazırlanan proje, bölgedeki arkeolojik alanlara dikkat çekerek yerel ve uluslararası turistlerin ilgisini çekiyor.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "ION Rotası'nın T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen Go Türkiye platformunda yer alması, Seferihisar'ın kültürel ve tarihi zenginliğinin bir kez daha tescillenmesidir. Bu başarı, Seferihisar'ın sürdürülebilir turizm ve kültür projelerine verdiği önemin bir göstergesidir. Bu gelişme Seferihisar ve çevresinin uluslararası platformlarda bakanlık tarafından tanıtılacağı anlamına geliyor. Bölgemiz için çok önemli bir gelişme. Tüm paydaşlara teşekkür ediyoruz" dedi.

Go Türkiye'nin 7 kültürel rotası arasında yer alarak Türkiye'nin tanıtım stratejisinde önemli bir yer edinen ION Rotası, bölgenin turizm potansiyelini artırırken, ziyaretçilerini Ege'nin antik hikayeleriyle buluşturuyor. - İZMİR