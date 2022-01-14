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İpekyolu'nda karla mücadele çalışması - Son Dakika

İpekyolu'nda karla mücadele çalışması

14.01.2022 19:33

İpekyolu'nda karla mücadele çalışmasıVAN Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, kar temizleme çalışmalarını yerinde inceledi.

İpekyolu'nda karla mücadele çalışması

VAN Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, kar temizleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Kentte etkili olan yoğun kar yağışıyla birlikte çalışmalara başlayan İpekyolu Belediyesi ekipleri, merkez ve kırsaldaki caddelerde ve sokaklarda temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yapılan kar temizleme çalışmalarına katılan Belediye Başkan Vekili Aydın, "Dün ilimizde etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle ilçe sınırlarımızda birçok mahallenin yolu ulaşıma kapanmadan ekiplerimiz müdahalelerde bulundu. Çalışmalar gündüz saatlerinde başladı ve vardiya sistemi ile gece saatlerinde de devam etti. Belediyemize bağlı Fen İşleri ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından toplam 80'i aşkın araç ve 150 personel karla mücadelede hizmet veriyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekibi yolların kapanmaması ve vatandaşların rahat bir şekilde ulaşımlarını sağlamaları amacıyla akşam saatlerinden itibaren mahallelerin cadde ve sokaklarında eş zamanlı olarak kar temizleme çalışması başlatırken, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekipler ise ana arterlerde, bulvarlarda ve kaldırımlarda tuzlama ve küreme çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

"Çalışmalarımız iki bölümde etkin şekilde devam ediyor"

Karla mücadele çalışması için 28 adet kepçe, 14 adet loder, 36 adet kamyon, 3 adet tuzlama ve küreme aracıyla mücadele programını gece ve gündüz diye iki bölüme ayırdıklarını ifade eden Aydın, "Gündüzleri sokak aralarında çalışma yaparken geceleri de trafiğin yoğun olmadığı zamanlarda çalışmalarımızı ana arterlerde ve çarşı merkezinde yapıyoruz. Bu çalışmalarımıza 150 saha personeli de etkin olarak destek veriyor. Biliyorsunuz ki İpekyolu Van'ın merkezi ve en yoğun nüfusa sahip ilçesi konumunda. Dolayısıyla kar yağışı ile birlikte karla mücadele ekibimiz yolların kapanmaması ve vatandaşlarımızın güne başlarken mağdur olmamaları için ellerinden gelen çabayı göstermektedirler. Kar yağışı devam ettiğinden temizlik çalışmaları da yoğun bir şekilde devam ediyor. Hemşehrilerimiz araçla ve yaya olarak seyir halindeyken lütfen dikkatli olsunlar" diye konuştu.

İpekyolu'nda karla mücadele çalışması
İpekyolu'nda karla mücadele çalışması
İpekyolu'nda karla mücadele çalışması

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İhsan Emre, İpekyolu, Aydın, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İpekyolu'nda karla mücadele çalışması - Son Dakika


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