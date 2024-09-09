MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu! - Son Dakika
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Yerel

MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu!

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Milli Savunma Bakanlığı, 09 Eylül 2024 tarihinde Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde bölücü terör örgütü ile girdiği temasta ağır yaralanan Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakanlık, şehidin ruhuna rahmet dilerken, ailesine ve Türk milletine başsağlığı mesajı gönderdi.

09.09.2024 10:32  Güncelleme: 15:32
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde Gara bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın şehit olduğunu açıkladı.

MSB BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYINLADI

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde Gara bölgesinde, 09 Eylül 2024 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta kahraman silah arkadaşımız P.Ütğm. Ömer Fatih Ayar ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerini kullandı.

MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu!
MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu!
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Murat Saka: Ekranı cennet olsun ailesine sabır verdin 28 1 Yanıtla
  • erol damar: Allah CC rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah 24 0 Yanıtla
  • Harun Eskitoros: vatan ugruna bu tegmenler, uzman cavuslar sehit oluyor mekanin cennet olsun allah rahmet eylesin 24 0 Yanıtla
  • Nuri Varol: sehadetin kabul olsun yiğidim vatan sağolsun 16 0 Yanıtla
  • Mustafa karaca: Allah şehitletimize rahmet eylesin.mekanları cennet olsun.aileleri, yakınları ve ülkemize başsağlığı ve sabırlar diliyorum. 2 0 Yanıtla
  • Yigit Sanli: Vatanın bölünmez bütünlüğüne bir harç ta senden katıldı Yiğidim. Mekanın cennet olsun. Trabzonun kahraman evladı. Çok üzgünüm 0 0 Yanıtla

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