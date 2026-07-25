İran, ABD İHA ve uçaklarını imha etti - Son Dakika
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İran, ABD İHA ve uçaklarını imha etti

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İran Devrim Muhafızları, ABD'nin Körfez'deki 17 İHA ve 11 askeri uçağını imha ettiğini açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Körfez bölgesindeki askeri üslerde bulunan ABD'ye ait 17 insansız hava aracı (İHA) ve 11 askeri uçağın yerde konuşlu haldeyken imha edildiğini öne sürdü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Körfez bölgesinde ABD ile yaşanan son çatışmalar sırasında Amerikan ordusuna ait bazı hava araçlarının yerde konuşlu haldeyken imha edildiğini öne sürdü. İran basınında yer alan haberlere göre, DMO Sözcüsü Hüseyin Muhebi yaklaşık 15 gün süren çatışmalar sırasında bölgedeki ABD üslerinde bulunan 17 insansız hava aracının (İHA) ve 11 askeri uçağın imha edildiğini söyledi. Muhebi, "İran saldırılarında 17 İHA, hangarda bulunan bir F-15 savaş uçağı, bir P-8 keşif uçağı, bir C-17 nakliye uçağı ve 8 yakıt ikmal uçağı imha edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, söz konusu hava araçlarının nerede konuşlandırıldığına ilişkin herhangi bir ayrıntı verilmedi.

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, İhlas Haber Ajansı, Güvenlik, Körfez, Yerel, İran, Son Dakika

Son Dakika Yerel İran, ABD İHA ve uçaklarını imha etti - Son Dakika

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