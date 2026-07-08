İran: ABD'nin Zorbalık Dönemi Sona Erdi - Son Dakika
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İran: ABD'nin Zorbalık Dönemi Sona Erdi

08.07.2026 06:33
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İran Meclis Başkanı Galibaf, ABD'nin mutabakat ihlallerine sert tepki gösterdi, boyun eğmeyeceklerini vurguladı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD'nin İran'la varılan mutabakat zaptını birçok alanda ihlal ettiğini belirterek, "Zorbalık ve şantaj dönemi sona erdi. Bu yol hiçbir yere varmaz. Boyun eğmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

ABD'nin İran'a yönelik son saldırılarının ardından Tahran yönetiminden Washington'a bir tepki daha geldi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD'nin İran'la varılan mutabakat zaptını birçok alanda ihlal ettiğini hatırlatarak, bu ihlalleri "Hürmüz Boğazı'ndaki İran düzenlemelerine uyulmaması, sürekli hale gelen yeni saldırı tehditleri, petrol yaptırımlarının yeniden yürürlüğe konması, İran'ın güneyine yönelik saldırılar ve Lübnan'a karşı devam eden Siyonist saldırganlığı" olarak sıraladı. İran'ın tüm bu ihlallere sessiz kalmayacağının altını çizen Galibaf, "Zorbalık ve şantaj dönemi sona erdi. Bu yol hiçbir yere varmaz. Boyun eğmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları: "ABD saldırılarına ezici bir yanıt verilecek"

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Hatem-ul Enbiya Merkez Karargahı ise ABD'nin İran'daki askeri hedefleri bir kez daha vurmasını "açık bir saldırganlık eylemi" olarak nitelendirerek bu saldırıları kınadı. DMO'nun ABD'nin saldırganca eylemlerine "ezici bir yanıt vereceği" belirtilen açıklamada, "İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yönetimine yönelik herhangi bir dış müdahaleye izin vermeyeceği" aktarıldı. Açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemiler ve petrol tankerleri için tek güvenli yolun, "İran tarafından belirlenen rota" olduğu hatırlatıldı.

ABD, İran'daki 80'i aşkın askeri hedefin vurulduğunu açıklamıştı

ABD ordusu, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen 3 ticari gemiyi hedef aldığı gerekçesiyle İran'a yeni misilleme saldırılarının yapıldığını duyurmuştu. ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan son açıklamada, bu kapsamda İran'a ait 80'den fazla askeri hedefin vurulduğu ve son misilleme dalgasının tamamlandığı ifade edilmişti. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İran: ABD'nin Zorbalık Dönemi Sona Erdi - Son Dakika

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