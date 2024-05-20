İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı'nın Helikopter Kazasında AKINCI TİHA Görev Yaptı - Son Dakika
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İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı'nın Helikopter Kazasında AKINCI TİHA Görev Yaptı

İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı\'nın Helikopter Kazasında AKINCI TİHA Görev Yaptı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın bulunduğu helikopterin kaza kırıma uğraması sonrasında, Türkiye'nin AKINCI TİHA'sı enkazın koordinatlarını İran makamlarına ulaştırdı. Kötü hava şartları nedeniyle helikopterin uçuş yapamaması üzerine AKINCI İHA kullanıldı ve başarılı bir şekilde görevini tamamladı.

20.05.2024 14:38
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın kaza kırıma uğradıktan sonra AKINCI TİHA'nın görevine ilişkin güvenlik kaynakları, saat 02.36'da kaza kırıma uğrayan helikopter ile görsel temas sağlanarak enkazın koordinatlarının İran makamlarına ulaştırıldığını bildirdi.

Güvenlik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da bulunduğu helikopterin kaza kırıma uğradıktan sonra yaşanan olaya ilişkin bilgiler verdi. Kaynaklar, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da bulunduğu helikopterin düştüğü bilgisinin alınmasını müteakip; Dışişleri Bakanlığı tarafından 19 Mayıs 2024 tarihinde saat 20.00'da İran'ın gece görüşlü arama/kurtarma helikopter yardım talebi Milli Savunma Bakanlığına bildirildiğini ifade etti. Bunun üzerine derhal bir adet Cougar tipi helikopterin Diyarbakır'dan Van'a hareket ettiğini, İran'ın helikopter talebine yönelik hazırlıklar devam ederken, bir yandan da Milli Savunma Bakanlığı tarafından saat 22.20'de yurt dışında İHA kullanılması için Cumhurbaşkanlığından onay alındığı vurguladı. Kötü hava şartları nedeniyle helikopterin uçuş gerçekleştirememe ihtimali göz önüne alınarak; gece ve kötü hava şartlarında tespit ve görüş yetenekleri üst seviyede olan Akıncı İHA ile arama ve tespit yapılabileceği, talep edilmesi halinde hemen faaliyete başlanabileceği Dışişleri Bakanlığı üzerinden İran tarafına iletildi. İran makamlarının Akıncı İHA teklifini kabul etmesi üzerine bir adet silahsız Akıncı İHA saat 23.30'da Batman'dan havalanarak saat 00.45'te kaza bölgesine ulaştı ve çalışmalara başladı. Kaza kırım bölgesinde yapılan keşif gözetleme esnasında elde edilen bilgiler İran makamları ile anlık paylaşıldı. Saat 02.36'da kaza kırıma uğrayan helikopter ile görsel temas sağlanarak enkazın koordinatları İran makamlarına ulaştırıldı. Tüm devlet kurumları ile İran makamları ile de sürekli ataşelikler üzerinden koordinasyon sağlandı. Başarı ile görevini tamamlayan Akıncı İHA saat 06.45'te Türkiye hava sahasına geri döndü. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı'nın Helikopter Kazasında AKINCI TİHA Görev Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı'nın Helikopter Kazasında AKINCI TİHA Görev Yaptı - Son Dakika
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