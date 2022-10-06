İran'da gösterilerde gözaltına alınanların yaş ortalaması 15 - Son Dakika
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İran'da gösterilerde gözaltına alınanların yaş ortalaması 15

06.10.2022 12:21
İran'da gösterilerde gözaltına alınanların yaş ortalaması 15

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Ali Fedevi, İran'da Mahsa Amini'nin ölümü sonrasında başlayan rejim karşıtı protestolarda gözaltına alınanların yaş ortalamasının 15 olduğunu söyledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Ali Fedevi, İran'da Mahsa Amini'nin ölümü sonrasında başlayan rejim karşıtı protestolarda gözaltına alınanların yaş ortalamasının 15 olduğunu söyledi.

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde başlayan gösteriler 20. gününde de devam ediyor. İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Ali Fedevi ülkede devam eden protestolarda gözaltına alınanların yaş ortalamasının 15 olduğunu söyledi.

Fedevi, Mahsa Amini için sokaklara çıkan gençlerin kandırıldıklarını söyleyerek, "Ülkemizde sokak eylemleri ve isyanlarda gözaltına alınanların yaş ortalaması 15. Bu gençler gerekli eğitim ve irşaddan geri kalmış, sosyal medyanın kurbanı olmuş ve bu şekilde düşmanın tuzağına düşmüşlerdir. Gözaltına alınan bazı gençler başlattıkları sokak isyanlarını bir tür bilgisayar oyununa benzetiyorlar. Özellikle sosyal medya ve internetin etkisine kapılarak düşmanın kurbanı oluyorlar" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Tahran'da 13 Eylül'de ahlak polisi olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hastaneye kaldırılan Mahsa Amini, 16 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Amini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze merasimi sonrasında başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı. Tahran Emniyet Müdürlüğü Mahsa Amini'nin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, Amini'nin uygun olmayan başörtüsü nedeniyle gözaltına alındığını ve ardından karakolda hiçbir fiziki temas olmadan baygınlık geçirdiğini belirtmişti.

İran devlet televizyonu, ülke genelindeki protestolarda aralarında polis memurları ve Devrim Muhafızlarına bağlı Besic milislerinin üyelerinin de bulunduğu en az 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. - TAHRAN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İran'da gösterilerde gözaltına alınanların yaş ortalaması 15 - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'da gösterilerde gözaltına alınanların yaş ortalaması 15 - Son Dakika
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