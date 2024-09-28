İran'da 5 Gün Ulusal Yas İlan Edildi - Son Dakika
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İran'da 5 Gün Ulusal Yas İlan Edildi

İran, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail ordusunun saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından 5 gün boyunca ulusal yas ilan etti. İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Nasrallah'ın şehit olduğunu ve direnişin daha da güçleneceğini belirtti. Hamaney, Nasrallah'ın mücadelesinin boşa gitmeyeceğini ifade ederek, başsağlığı dileklerinde bulundu.

28.09.2024 19:42
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İran'da, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail ordusunun saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından 5 gün ulusal yas ilan edildi.

İsrail'in dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği saldırıda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından İran'dan yeni bir açıklama geldi. İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkede 5 gün ulusal yas ilan edildiğini açıkladı. Hamaney, "Nasrallah, Beyrut'ta evleri yıkılmış, perişan olmuş savunmasız Lübnanlıları ve yıllar boyu zulüm görmüş Filistin halkını, işgal edilmiş köylerini ve şehirlerini korumaya çalışırken şehit oldu. İslam dünyası ve direniş cephesi yüce bir şahsiyeti ve Lübnan Hizbullahı ise eşi az bulunan liderini kaybetti. Ancak Allah'ın izniyle onun yıllar süren cihadı ve mücadelesi boşa gitmeyecek" dedi.

İsrail saldırıları ile Hizbullah'ın yok olmayacağını ve direniş azminin daha da artacağını belirten Hamaney, direnişin daha güçlü bir şekilde İsrail ile mücadele edeceğini vurguladı. Hamaney, "Şehit Abbas Musevi'nin nasıl kanı yerde kalmadıysa şehit Nasrallah'ın da kanı yerde kalmayacak. Şehidin ailesine, tüm direniş cephesine, Lübnan halkına ve tüm İslam ümmetine Nasrallah'ın şehadetinden dolayı başsağlığı diliyor ve İran İslam Cumhuriyeti'nde 5 gün ulusal yas ilan ediyorum" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İran'da 5 Gün Ulusal Yas İlan Edildi - Son Dakika

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