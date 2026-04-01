İran'da İslam Cumhuriyeti Günü Kutlamaları

01.04.2026 02:35
Tahran'da İslam Cumhuriyeti Günü'nde kalabalıklar toplandı, Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı katıldı.

İran'ın başkenti Tahran'da "İslam Cumhuriyeti Günü" dolayısıyla meydanlarda toplanan kalabalıklara İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de katıldı.

İran'ın başkenti Tahran'da, savaşın başlamasından bu yana her gece meydanlarda toplanan kalabalıklar, "İslam Cumhuriyeti Günü" dolayısıyla bugün de kentin önemli noktalarında bir araya geldi. Başkentte düzenlenen gösterilere Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de katıldı. Gösteriler sırasında gazetecilere açıklamada bulunan Arakçi, halkın yoğun katılımına dikkat çekerek, "Buraya moral almak için geldim. Bu insanları görmek gerçekten herkese büyük bir moral veriyor. Ben de bu halkın bir parçası olarak aralarına katılarak hem moral almak hem de bu birlik ve toplumsal dayanışmadan keyif almak istedim" ifadelerini kullandı.

"Bu birliktelik gerçekten etkileyici"

Arakçi, meydanlardaki atmosferin dikkat çekici olduğunu belirterek, "Gerçekten çok etkileyici. İnsan, bu kadar motive, bu kadar istekli ve yüksek moralle ülkesi için fedakarlık yapan, koruyan, direnen ve toplumsal birlikteliği sürdüren bu insanları görünce duygulanıyor. Hepsine güç kuvvet diliyorum" şeklinde konuştu. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Tahran, Yerel, İran, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
