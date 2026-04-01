İran'da İslam Cumhuriyeti Günü Kutlamaları

İran'ın başkenti Tahran'da "İslam Cumhuriyeti Günü" dolayısıyla meydanlarda toplanan kalabalıklara İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de katıldı.

İran'ın başkenti Tahran'da, savaşın başlamasından bu yana her gece meydanlarda toplanan kalabalıklar, "İslam Cumhuriyeti Günü" dolayısıyla bugün de kentin önemli noktalarında bir araya geldi. Başkentte düzenlenen gösterilere Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de katıldı. Gösteriler sırasında gazetecilere açıklamada bulunan Arakçi, halkın yoğun katılımına dikkat çekerek, "Buraya moral almak için geldim. Bu insanları görmek gerçekten herkese büyük bir moral veriyor. Ben de bu halkın bir parçası olarak aralarına katılarak hem moral almak hem de bu birlik ve toplumsal dayanışmadan keyif almak istedim" ifadelerini kullandı.

"Bu birliktelik gerçekten etkileyici"

Arakçi, meydanlardaki atmosferin dikkat çekici olduğunu belirterek, "Gerçekten çok etkileyici. İnsan, bu kadar motive, bu kadar istekli ve yüksek moralle ülkesi için fedakarlık yapan, koruyan, direnen ve toplumsal birlikteliği sürdüren bu insanları görünce duygulanıyor. Hepsine güç kuvvet diliyorum" şeklinde konuştu. - TAHRAN