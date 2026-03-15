İran'da Saldırılarda 54 Bin Sivil Yapı Zarar Gördü

15.03.2026 14:26
İran Kızılay Başkanı, ABD ve İsrail saldırılarında 54 bin 550 sivil yapının zarar gördüğünü açıkladı.

İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, ABD ve İsrail saldırılarının başlamasından bu yana İran'da 54 bin 550 sivil yapının zarar gördüğünü, 16 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini, eğitim kurumlarına yönelik saldırılarda ise 202'si 18 yaş altı olmak üzere 306 kişinin öldüğünü açıkladı.

İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından sivil alanlarda oluşan hasara ilişkin güncel verileri açıkladı. Kulivend, saldırıların başlangıcından bu yana 54 bin 550 sivil yapının zarar gördüğünü belirtti. Kulivend, saldırılarda ülke genelinde 29 bin 164 konut ve 6 bin 851 ticari işletmenin zarar gördüğünü söyleyerek, "Tahran eyaletinde ise 18 bin 180 konut ve ticari birim saldırılardan etkilendi" dedi.

Sağlık altyapısı da hedef alındı

Sağlık altyapısının da saldırılarda ciddi zarar gördüğünü belirten Kulivend, "Hastaneler, sağlık merkezleri ve acil servis noktalarını kapsayan 236 sağlık merkezi saldırılarda zarar gördü. Ayrıca 220 okul doğrudan veya dolaylı saldırıya uğradı ve hasar gördü. Kızılay'a ait 17 merkez de doğrudan veya dolaylı şekilde saldırıların hedefi oldu. Bunun yanı sıra 3 helikopterimiz ve 25 operasyonel aracımız hasar gördü. Arama kurtarma çalışmaları sırasında 1 Kızılay görevlimiz hayatını kaybetti, 10 yardım görevlimiz yaralandı" ifadelerini kullandı.

16 sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Sağlık alanındaki kayıplara da değinen Kulivend, "Sağlık personelinden 16 kişi hayatını kaybetti, 96 sağlık çalışanı da yaralandı. Saldırılar sırasında hastanelerde normal servislerde, yoğun bakımlarda, ameliyathanelerde ve yenidoğan servislerinde tedavileri devam eden çok sayıda hasta vardı. Bu saldırılar hastaların tedavi süreçlerinde yeni sorunlara yol açtı ve sağlık personeli ile hasta yakınları arasında büyük bir korku ve panik oluşturdu" diye konuştu.

18 yaş altı 202 kişi hayatını kaybetti

Eğitim alanındaki kayıplara da değinen Pir Hüseyin Kulivend, "Eğitim kurumlarına yönelik saldırılarda 306 kişi hayatını kaybetti, 154 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında 18 yaş altı 202 çocuk bulunuyor" dedi.

"Tahran'daki petrol deposunda çıkan yangın hala devam ediyor "

Hayatını kaybeden çocuk ve kadınların sivil ve özel merkezlerin hedef alındığının göstergesi olduğunu belirten İran Kızılay Başkanı, "Daha önce de ifade ettiğimiz gibi Tahran'daki bazı petrol depoları hedef alındı. Tahran'ın Güneydoğusundaki petrol deposunda çıkan yangın hala devam ediyor ve çıkan duman Tahran'ın havasını kirletiyor. Bu durum çevreye, havaya ve halk sağlığına ciddi zarar veriyor" ifadelerini kullandı.

Belgeler uluslararası kurumlara gönderiliyor

İran Kızılay'ın bağımsız ve tarafsız bir kurum olduğunu vurgulayan İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, "Saldırılarda sivil alanların hedef alındığına dair tüm belgeleri her gün güncelliyoruz ve Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcılığı'na, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Federasyonu'na ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne gönderiyoruz" şeklinde konuştu. - TAHRAN

Kaynak: İHA

