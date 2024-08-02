İran\'da şehit edilen Hamas lideri İsmail Haniye için Kahramanmaraş\'ta gıyabi cenaze namazı kılındı

Yerel

İran'da düzenlenen saldırı sonucu şehit edilen Hamas lideri İsmail Haniye için Kahramanmaraş'ta gıyabi cenaze namazı kılındı.

İran'ın başkenti Tahranda suikast sonucu şehit edilen Hamas lideri Haniye için kılınan gıyabi cenaze namazı Abdülhamit Han Camiinde düzenlendi. Cuma namazı sonrası yüzlerce vatandaş cami avlusunda toplandı. Kahramanmaraş İl Müftü Vekili Mustafa Turgut tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazı sonrası eller semaya kaldırılıp dualar edildi.

Erdal Ogaç isimli vatandaş, "Merhum İsmail Haniye'nin şehadetini rabbim kabul eylesin. Şehit olan bu davada kendisini feda edenler büyük bir örnektir. Müslümanların kendilerini çek etmeleri lazım. O şehit oldu kalanlar kendisini düşünsün" dedi.

Rabia Alagöz ise "İsmail Haniye'nin gıyabında kılınan namaz için buradayız" diye konuştu.

Kalabalık tekbirler getirerek camiden ayrıldı. - KAHRAMANMARAŞ