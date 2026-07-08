İran'dan ABD'ye Sert Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'dan ABD'ye Sert Tepki

08.07.2026 03:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, ABD'nin petrol lisansını iptal etmesini anlaşma ihlali olarak değerlendirdi ve uyardı.

İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD'nin İran petrolünün satışına izin veren lisansı iptal etme kararı ve İran'a yönelik saldırılarının varılan mutabakat zaptının ihlali anlamına geldiğini vurgulayarak, "ABD'nin anlaşmayı ihlal etmesinin sonuçları konusunda ciddi bir uyarıda bulunan İran, ulusal çıkarlarını ve güvenliğini korumaya yönelik her türlü önlemi kararlılıkla alacaktır" açıklamasında bulundu.

Tahran yönetiminden ABD'nin İran petrolünün satışına izin veren lisansı iptal etme kararı ve İran'a yönelik son saldırılarına tepki gecikmedi. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Washington yönetiminin eylemlerinin İran'la varılan mutabakat zaptının ihlali anlamına geldiğini vurgulayarak, "ABD'nin İran petrolünün satışına yönelik yaptırım muafiyetini iptal etme kararı, anlaşmanın 10. maddesinin açık bir ihlali niteliğindedir. Bu ülkenin İran'a karşı yürüttüğü askeri operasyonlar ise İslamabad Mutabakat Zaptı'nın 1. ve 2. maddelerinin ciddi ihlalini teşkil etmektedir" ifadelerini kullandı. ABD'nin ayrıca 3 haftadır İsrail'in Lübnan'daki eylemleri ve İran'a yönelik tehditkar açıklamaları yoluyla anlaşmanın 1. ve 2. maddelerini defalarca ihlal ettiğinin altını çizen Garibabadi, "ABD'nin anlaşmayı ihlal etmesinin sonuçları konusunda ciddi bir uyarıda bulunan İran, ulusal çıkarlarını ve güvenliğini korumaya yönelik her türlü önlemi kararlılıkla alacaktır" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Enerji, Dünya, Yerel, İran, Son Dakika

Son Dakika Yerel İran'dan ABD'ye Sert Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rutte’den Ankara’daki NATO Zirvesi öncesi kritik Rusya mesajı Rutte'den Ankara'daki NATO Zirvesi öncesi kritik Rusya mesajı
Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara’da ABD’li senatörleri kabul etti Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara'da ABD'li senatörleri kabul etti
36 kişinin yargılandığı 13 yaşındaki çocuğun istismarı davasında ilk karar 36 kişinin yargılandığı 13 yaşındaki çocuğun istismarı davasında ilk karar
Nevşehir’de önce ağabeyini bıçakla kovaladı, sonra evi ateşe verdi Nevşehir'de önce ağabeyini bıçakla kovaladı, sonra evi ateşe verdi
Gösterdikleri tolerans işe yaramadı Belçika, ABD’yi paramparça etti Gösterdikleri tolerans işe yaramadı! Belçika, ABD'yi paramparça etti
Kolombiya’da seçim krizi büyüyor İsrail müdahalesi iddiası Kolombiya'da seçim krizi büyüyor! İsrail müdahalesi iddiası

01:58
Dünya Kupası’nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
01:51
İsviçre - Kolombiya maçında çeyrek finale yükselen takımı penaltılar belirledi
İsviçre - Kolombiya maçında çeyrek finale yükselen takımı penaltılar belirledi
00:29
ABD, İran’ı peş peşe vurdu
ABD, İran'ı peş peşe vurdu
22:48
ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin veren lisansı iptal etti
ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin veren lisansı iptal etti
22:14
CAATSA yaptırımlarının kalkması için Trump’ın onayı yetecek
CAATSA yaptırımlarının kalkması için Trump'ın onayı yetecek
21:50
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Emine Erdoğan’ın elini öpmeye çalıştı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Emine Erdoğan’ın elini öpmeye çalıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 03:48:51. #7.12#
SON DAKİKA: İran'dan ABD'ye Sert Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.