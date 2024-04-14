İran\'ın İsrail\'e düzenlediği saldırıya tepki: \'Savaş istemiyoruz\'

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İSHAK KARA

İran'ın 300'den fazla insansız hava aracıyla İsrail'e düzenlediği "Gerçek Vaat Operasyonu" adı verilen saldırının, İsrail'in 1 Nisan 2024 tarihinde Şam'daki İran Konsolosluğu saldırısına misilleme olarak yapıldığı açıklandı. Ancak Türkiye ile sınırı bulunan Urmiye şehrinde yaşayanlar gelişmelerden tedirgin. İranlı Muhammed Buruki, "Savaş iyi bir şey değil. İran halkı kavga istemiyor, savaş istemiyor. Biz de diğer ülkelerde yaşayanlar gibi yaşamak istiyoruz" dedi.

İsrail'in Nisan ayı başında Şam'daki İran Konsolosluğu'na düzenlediği ve ikisi general yedi İranlı yetkilinin ölümüyle sonuçlanan saldırının ardından İran'ın karşılık vereceğini açıklamasıyla başlayan gerilim, İran'ın İsrail'e başlattığı hava saldırısıyla devam ediyor. Hava saldırısının ardından İran'ın Urmiye şehrinde hayatın normal akışında devam ettiği görülürken, Türkiye ile sınır kapısı olan Kapıköy'den kara yolu ile geçişler sürüyor.

"DEMOKRATİK YAŞAMAK İSTİYORUZ"

İranlı Muhammed Buruki, "Savaş iyi bir şey değil. İran halkı kavga istemiyor, savaş istemiyor. Bu savaş iyi bir şey değil, güzel bir şey değil. Biz barış ve kardeşlik istiyoruz. İran da bu savaşı kabul etmiyor. İsteğimiz ve dileğimiz bu savaşın bitmesidir. Güzel günler gelsin, biz de diğer güzel ülkelerde yaşayanlar gibi yaşamak istiyoruz. Bizim de güzel günlerimiz gelsin, biz de demokratik özgür bir şekilde yaşamak istiyoruz. Biz halkların kardeşliğini istiyoruz" dedi.

Türkiye'den gelen Veysel Gencer ise, "Çok fazla bir şey görmedik ama halk çok gergin halk savaşı istemiyor. Tabii ki İsrail gibi ülkeler Amerika gibi ülkeler savaştan faydalandığı için şu an Gazze'de yaşanan olaylar sıkıntılar bunların genelde ticari amaçlı olduğunu düşünüyorum. Yalnız İran halkı 'savaşa hayır' diyor, istemiyor. Bunu gördüm halk gerginlik istemiyor" diye konuştu.

"İSRAİL REJİMİ 6 AYDIR ÇOCUKLARI ÖLDÜRÜYOR"

Yazar Abdülkerim Suruş ise, "İsrail rejimi 6 aydır Gazze'de çocukları öldürüyor şehirleri bombalıyor bundan sebep İran İslam Cumhuriyeti dün dronlarla birlikte çocuk katili rejime İslam dünyasının gücünü gösterdi" ifadelerini kullandı.