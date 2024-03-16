İranlı akademisyen İstanbul Havalimanı'ndan çıkartılarak Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi - Son Dakika
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İranlı akademisyen İstanbul Havalimanı'ndan çıkartılarak Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi

İranlı akademisyen İstanbul Havalimanı\'ndan çıkartılarak Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edildi

Kanada'da oturum süresinin dolmasının ardından vize başvurusunda bulunan İranlı akademisyen Dr. Shiva Kaviani, ret cevabı alınca İstanbul Havalimanı'nda yaşamaya başladı. İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Kaviani, Silivri Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

16.03.2024 19:03
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Kanada'daki oturum süresinin dolmasının ardından tekrar vize başvurusunda bulunup ret cevabı alan ve bir süredir İstanbul Havalimanı'nda yaşayan İranlı akademisyen Dr. Shiva Kaviani, havalimanından çıkartılarak Silivri'deki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

İranlı akademisyen Dr. Shiva Kaviani, bir süredir Kanada'nın Toronto şehrinde yaşıyordu. Kaviani, oturum süresinin dolmasının ardından vize başvurusunda bulunmak üzere ülkesi İran'a geri dönmüş ve buradan Kanada'ya geri dönmek için vize başvurusunda bulunmuştu. İranlı akademisyen vize başvurusundan ret cevabı aldı ve bunun üzerine geçtiğimiz Ocak ayında Gürbulak Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye giriş yaptı. İranlı akademisyen, Kanada'ya yeniden vize başvurusu yapmak için Ankara'ya gidip buradan da ret cevabı alınca İstanbul Havalimanı'na geri dönmüş ve yaklaşık iki ay boyunca havalimanında yaşamaya başlamıştı.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi

Kanada'ya gidemeyen ülkesi İran'a da dönmek istemeyen İranlı kadın, iki ay boyunca İstanbul Havalimanı'nda yaşamaya başladı. Olay üzerine çalışma başlatan havalimanı polisi, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile irtibata geçti. Yapılan görüşmelerin ardından İranlı Dr. Shiva Kaviani, gönderme işlemlerinin tamamlanması için İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi ve Silivri Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü. İranlı kadının, işlemleri tamamlanana kadar Silivri Geri Gönderme Merkezi'nde kalacağı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İranlı akademisyen İstanbul Havalimanı'ndan çıkartılarak Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi - Son Dakika

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