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İrfan gazetesi, 101. yılını kutluyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanıyla aynı yıl yayın hayatına başlayan İrfan Gazetesi, 101. yaşını kutluyor. Bugüne kadar kesintisiz yayınını sürdüren gazete, yalnızca Siverek'te değil, Türk basın tarihinde de önemli bir yer tutuyor.

Cumhuriyet'in ilk yıllarında, bölgedeki gazetecilik ihtiyacını fark eden Bayar ailesinin ferdi, Mehmet Siret Bayar tarafından kurulan İrfan Gazetesi, başlangıçta haftalık yayımlanıyordu. Ancak kısa sürede bölgedeki en önemli haber kaynağı haline geldi. Gazete, Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki sosyal, kültürel ve siyasi gelişmeleri halkla buluşturdu.

Atatürk'ten yardım ve seri baskıya geçiş

Gazetenin tarihinde dönüm noktalarından biri, İrfan Gazetesi'nin daha verimli bir şekilde basılabilmesi için Atatürk'ten yardım talep etmesiyle yaşandı. Dönemin teknolojik zorlukları ve matbaanın yetersizliği nedeniyle Bayar, Cumhuriyet'in destekçisi Mustafa Kemal Atatürk'ten bir baskı makinesi talebinde bulundu. İlk başta olumsuz bir yanıt alsa da, bir hafta sonra Atatürk tarafından müjdeli bir haber gelir. Mustafa Kemal, talepleri kabul eder ve gerekli makine, malzeme ve maddi destek gönderilmesi için talimat verir.

Bu yardım, gazetenin tarihinde bir dönüm noktası olur. Arapça ve Osmanlıca baskılardan Türkçe baskıya geçiş yapılır ve gazete günlük yayına başlar. O günden bugüne kadar Cumhuriyet çizgisinden sapmadan yayın hayatına devam eden İrfan Gazetesi, bölgesindeki en önemli iletişim aracı haline gelir.

"İrfan, Siverek'in ve siverekliler'in gazetesidir"

İrfan Gazetesi'nin imtiyaz sahibi Mehmet Göyüç, gazeteciliğe 7 yaşında Diyarbakır'da gazete dağıtımcısı olarak başladığını belirterek, "1953-54 yıllarında abimle birlikte Siverek'e geldik ve burada Siverek'in Sesi gazetesini çıkardık. 1966 yılında İrfan Gazetesi'ne geçtik. O günden bugüne kadar bu gazetenin sorumluluğunu taşıyorum. İrfan Gazetesi, yalnızca benim değil, Siverek halkının malıdır. Bu gazete, Cumhuriyetle yaşıyor ve 101 yaşında. Amacım, 201 yaşına ulaşması için gereken sahiplenmeyi görmek. Bu gazetenin, gençler, aydınlar, halk ve özellikle Kültür Bakanlığı tarafından sahiplenilmesini istiyorum. Biz bu gazetenin kapatılmasını istemiyoruz" dedi.

Gazetenin baş yazarı Şükrü Dolaş ise 1989 yılında İrfan Gazetesi ile gazeteciliğe başladığını belirterek, "O dönemde taş baskıyla basılıyordu. Kurucuları, Cumhuriyet yanlısı bir grup aydın olarak halkına hizmet vermek amacıyla bir araya gelip İrfan Gazetesi'ni kurdular. Atatürk, gazetenin taleplerine kulak vererek gerekli baskı makinesi ve malzemeyi gönderdi. O günden bu yana gazete Cumhuriyetçi çizgisinden asla sapmadı" şeklinde konuştu.

Dolaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanlığı'na seslenerek, İrfan Gazetesi'nin 101. yıl dönümünün layıkıyla kutlanmasını istedi. Dolaş, "Bir gazetecilik kuruluşunun 101. yaşını kutlamak, yalnızca bir pasta kesmekten ibaret olmamalıdır. İrfan Gazetesi'nin 101. yılını, en azından büyük bir kutlama ile onurlandırmalıyız. Bu kadar vatansever bir gazetenin yaşatılması için hala geç kalınmış değil" diye konuştu.