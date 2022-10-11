İş adamından ihtiyaç sahiplerine kışlık kıyafet desteği - Son Dakika
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İş adamından ihtiyaç sahiplerine kışlık kıyafet desteği

11.10.2022 00:57
İş adamından ihtiyaç sahiplerine kışlık kıyafet desteği

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde hayırsever iş adamı tarafından 500 çocuğa bot ve mont desteği sağlandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde hayırsever iş adamı tarafından 500 çocuğa bot ve mont desteği sağlandı.

Bandırma'da hayırsever iş adamı tarafından, Haydarçavuş Mahalle Muhtarı Nur Demirhancı aracılığıyla 500 çocuğa bot ve mont desteği sağlandı. Bandırma'da köklü bir giyim mağazasında ihtiyaç sahibi aileler ile birlikte alışveriş gerçekleştirildi.

Muhtar Nur Demirhancı yaptığı açıklamada, "Her sene ihtiyaç sahiplerine forma dağıtımı yaparak başladık. Okulların açılmasıyla birlikte 500 çocuğumuzun okul kıyafetlerini giderdik. Buna vesile olan iki zengin iş adamının destekleriyle yola çıktık. Bu desteğe de katılımlar devam etti. Şu an için bir tane yüklü bir şekilde maddi destek sağlayan bir iş adamı sayesinde ihtiyaç sahiplerine ulaşıyoruz. Bu yardımları Bandırma Kaymakamlığı ile birlikte eğitim desteği alan öğrencilerden ve diğer muhtar arkadaşlarla beraber gerçekleştiriyoruz. Yardımlar sayesinde de ihtiyaç sahiplerimizin bot ve mont ihtiyaçlarını gideriyoruz. Kesinlikle kendi çocuğumuzdan ayrım gözetmeksizin yardımsever ailelerimizin de rızası doğrultusunda yapıyoruz. Aynı zamanda da giyim işletme sahibi Gökhan Güvenlier arkadaşımız da toplu alımlarda ciddi destek sağladı" dedi. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

alışveriş, Balıkesir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İş adamından ihtiyaç sahiplerine kışlık kıyafet desteği - Son Dakika

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