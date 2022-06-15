İş bırakan hekimler basın açıklaması yaptı - Son Dakika
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İş bırakan hekimler basın açıklaması yaptı

15.06.2022 14:41
İş bırakan hekimler basın açıklaması yaptı

Adıyaman Tabip Odası Başkanlığı tarafından yapılan basın açıklaması sonrası hekimler 1 günlük iş bırakma eylemine başladı.

Adıyaman Tabip Odası Başkanlığı tarafından yapılan basın açıklaması sonrası hekimler 1 günlük iş bırakma eylemine başladı.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde basın açıklaması düzenleyen Adıyaman Tabip Odası Başkanlığına, Hekim-Sen, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası ve Aile Hekimleri Derneği destek verdi. Basın açıklamasına çok sayıda hekim ve sağlık çalışanı katıldı.

Burada düzenlenen basın açıklamasını okuyan Adıyaman Tabip Odası Başkanlığı Genel Sekreteri Erdal Yavuz, "Biz gecesi gündüzü olmayan bir meslek gurubuyuz. Biz hastalandıran bu sağlık sistemine göz yummayan, toplumun sağlıksızken nefes alamayan, biz bu gördüğünüz binalarda sistemin tüm başarısızlığının altında bırakılanlarız. Biz aylardır oyalama taktikleri ile yok sayılan, emeği hiçleştirilen, mesleği değersizleştirilen hekimleriz.

Yoksulluk sınırı altında ödemelere bizleri ölümüne çalıştıranlara Sağlıkta şiddeti üretenlere karşı sözümüz var diyoruz. Yeni yasa tasarısıyla yeniden farkına vardığımız gibi mecliste ekranlarda yürüttüğünüz senaryolarınız hem bizlerin hem de toplumun gözünde hükümsüzdür. Sizin biz hekimlere dayattığınız sağlıksızlığa karşı bizler bu gidişatı değiştirmek, sağlıklı bir gelecek için birlik olduk. Tüm Türkiye'de hakları için mesleğinin onuru için bir araya gelen hekimler olarak biliyoruz ki emeğimizin hakkını aldığımız, sağlıklı bir geleceği birlikte inşa edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

İş bırakan hekimler basın açıklaması yaptı
İş bırakan hekimler basın açıklaması yaptı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İş bırakan hekimler basın açıklaması yaptı - Son Dakika

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