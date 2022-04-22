İş insanları iftarda bir araya geldi - Son Dakika

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası, Nevşehir Ticaret Borsası ve Ürgüp Ticaret ve Sanayi Odası'nın iftarında, ilin bürokratları, siyasileri ve iş insanları bir araya geldi.

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odasındaki iftar programına Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider'de katıldı.

İftar programına ayrıca MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, Nevşehir Valisi İnci Sezel Becel, Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, siyasi parti il başkanları, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Seyit İnce, Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, Nevşehir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet Havalı, Ürgüp Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Aydın, Ürgüp Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Kemal Öğütlü, Nevşehir ESOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Pınarbaşı ve meclis üyeleri ile birlikte çok sayıda iş insanı katıldı.

İftar programında bir konuşma yapan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız, Nevşehir'deki sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin ve Nevşehir'deki Bürokrat ve Siyasilerin bir arada olmasından mutluluk duyduğunu ifade etti. Parmaksız, "Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası, Nevşehir Ticaret Borsası ve Ürgüp Ticaret Odamız ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz bu programda Nevşehir'i bir araya getirdik. Bu birlik ve beraberliğimiz daim olsun" ifadelerini kullandı. - NEVŞEHİR