ISASS 2025 Sempozyumu Gaziantep'te - Son Dakika
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ISASS 2025 Sempozyumu Gaziantep'te

27-28 Haziran 2025'te Gaziantep'te düzenlenecek sempozyum, akıllı teknolojiler üzerine odaklanacak.

26.04.2025 11:12
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ISASS 2025 GİBTÜ ev sahipliğinde düzenlenecek

GAZİANTEP - ISASS 2025-Akıllı Teknolojilerde Yenilikçi Yaklaşımlar Uluslararası Sempozyumu, 27-28 Haziran 2025 tarihlerinde yüz yüze ve çevrim içi olarak Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ), 27-28 Haziran 2025 tarihlerinde Akıllı Teknolojilerde Yenilikçi Yaklaşımlar Uluslararası Sempozyumu'na ev sahipliği yapacak. Hem yüz yüze hem de çevrim içi olarak hibrit formatta gerçekleştirilecek olan sempozyum, dünya genelinden bilim insanlarını ve sektör temsilcilerini Gaziantep'te buluşturacak.

Sempozyumun ana teması, hızla dijitalleşen dünyada akıllı teknolojilerin çok disiplinli entegrasyonu olarak belirlendi. Teorik çalışmalardan uygulamalı araştırmalara kadar uzanan geniş kapsamı ile ISASS 2025, mühendislik, yapay zeka, iletişim ve güvenlik gibi alanlarda öncü gelişmeleri tartışmaya açacak.

IEEE SMC Society teknik sponsorluğunda düzenlenen etkinlikte, kabul edilen bildiriler IEEE Xplore ve benzeri uluslararası akademik indekslerde yayımlanarak küresel bilimsel etkileşime katkı sağlayacak.

Sempozyumun öne çıkan alt temaları arasında Akıllı Hesaplama, Akıllı Sistem Uygulamaları, Makine Öğrenmesi ve Bilgisayarla Görü, Robotik Sistemler, Meta-Sezgisel Algoritmalar, Akıllı İletişim Teknolojileri ve Akıllı Güvenlik Mekanizmaları yer alıyor.

Gaziantep'te bu ölçekte ilk kez düzenlenecek olan ISASS 2025, kenti akıllı teknolojiler alanında önemli bir bilimsel merkez konumuna taşımayı hedefliyor.

"ISASS 2025 bölgesel ölçekte de büyük anlam taşıyor"

ISASS 2025'in yalnızca üniversite açısından değil, bölgesel ölçekte de büyük anlam taşıdığını söyleyen GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, "Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak, bilimsel düşünceyi, teknolojik yeniliği ve uluslararası akademik iş birliğini destekleyen organizasyonlara öncülük etmeyi temel bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu anlayışla 2025 yılı içerisinde üniversitemizin teknik sponsorluğunda birçok farklı bilimsel etkinliği hayata geçiriyoruz. ISASS 2025 ise bu vizyonun en seçkin örneklerinden biri olarak konumlanıyor. ISASS 2025, yalnızca üniversitemiz açısından değil, bölgesel ölçekte de büyük anlam taşıyor. Zira bu sempozyum, Gaziantep ve çevresinde yapay zeka, akıllı sistemler ve dijital dönüşüm temalı olarak düzenlenen ilk uluslararası bilimsel organizasyon olma özelliğini taşıyor. Bu yönüyle ISASS 2025, bölgemizde akademik öncülük yapan bir platform niteliğindedir" dedi.

Bugüne kadar Gaziantep'te benzeri düzenlenmemiş bu tür akademik etkinlikleri, önümüzdeki yıllarda da farklı alanlarda kazandırmaya devam edeceklerini söyleyen Demir, akademisyenleri, araştırmacıları ve sektör profesyonellerini Gaziantep'te bir araya gelerek bilimsel üretimi birlikte çoğaltmaya davet etti.

Demir, "ISASS 2025'in tüm bildirileri dünyanın en saygın akademik veri tabanlarında IEEE Xplore, Scopus, Thomson Reuters ve Compendex gibi indekslerde taranacak. Bu da sempozyumu yalnızca bölgesel bir başarı değil, küresel ölçekte görünürlüğe sahip bir bilimsel merkez haline getiriyor. Bugüne kadar Gaziantep'te benzeri düzenlenmemiş bu tür akademik etkinlikleri, önümüzdeki yıllarda da farklı alanlarda bölgemize kazandırmaya devam edeceğiz. Üniversitemizin ismindeki üç temel kavram İslam, Bilim ve Teknoloji doğrultusunda şekillenen bu vizyon, GİBTÜ'nün yalnızca yerel bir yükseköğretim kurumu değil, aynı zamanda bilimsel bir cazibe merkezi olma yolundaki kararlılığını da ortaya koymaktadır. Bu vesileyle, dünyanın dört bir yanından akademisyenleri, araştırmacıları ve sektör profesyonellerini Gaziantep'te bir araya gelerek bilimsel üretimi birlikte çoğaltmaya ve ISASS 2025 çatısı altında geleceğin teknolojilerini birlikte konuşmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

ISASS 2025'in yerli araştırmacıların uluslararası akademik camia ile doğrudan temas kurabilecekleri bir platform sunduğunu söyleyen Prof. Dr. Metin Bedir, "ISASS 2025'in en öne çıkan bilimsel değerlerinden biri, sempozyumda kabul edilen bildirilerin IEEE Xplore Digital Library başta olmak üzere Scopus, Thomson Reuters ve Compendex gibi dünyanın en saygın akademik indekslerinde yer alacak olmasıdır. Bu durum, katılımcı akademisyenler için yalnızca prestijli bir yayın imkanı sunmakla kalmaz, aynı zamanda araştırmalarının küresel düzeyde görünürlüğünü ve atıf alma potansiyelini de önemli ölçüde artırır. IEEE indeksli bir sempozyuma ev sahipliği yapmak, üniversitemizin uluslararası akademik platformlardaki yerini sağlamlaştırırken, aynı zamanda Türkiye'nin bilimsel saygınlığını da pekiştirmektedir. Bu yönüyle ISASS 2025, sadece bilimsel içerik üretiminin değil; bilgi ve teknoloji ihracatının da stratejik bir aracı olarak değerlendirilmelidir. Ülkemiz, yapay zeka, büyük veri, dijital güvenlik sistemleri ve nesnelerin interneti gibi yüksek öncelikli teknoloji alanlarında son yıllarda ciddi atılımlar gerçekleştirmektedir. ISASS 2025, bu alanlarda çalışan yerli araştırmacılarımızın uluslararası akademik camia ile doğrudan temas kurabilecekleri bir platform sunarken, üniversite-sanayi iş birliklerinin gelişimine de ivme kazandıracaktır. Bu sempozyumun çıktılarının, sadece bilimsel yayınlarla sınırlı kalmayıp, uzun vadede teknolojik ürünlere, girişimlere ve politik etkilere dönüşmesini hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

"ISASS 2025'e olan ilgi, beklentimizin üzerinde gerçekleşti"

ISASS 2025'e ilginin beklenenden fazla olduğunu aktaran Doç. Dr. İpek Atik, "ISASS 2025'e olan ilgi, beklentimizin üzerinde gerçekleşti. Hem yurt içinden hem de yurt dışından çok sayıda başvuru aldık. Şu ana kadar 15'i aşkın ülkeden akademisyen ve araştırmacı sempozyuma kayıt yaptırdı. Özellikle Avrupa, Orta Doğu ve Güneydoğu Asya'dan gelen yoğun katılım, sempozyumun uluslararası etkisini net biçimde ortaya koyuyor. Toplam katılımcı sayısının 300'ü geçmesi bekleniyor. Bu sayı, hem sunum yapacak araştırmacıları hem de dinleyici olarak katılacak akademisyen ve profesyonelleri kapsıyor. Bu da sempozyumun sadece ulusal değil, küresel düzeyde bir bilimsel etkileşim platformu haline geldiğini gösteriyor. Yoğun talep nedeniyle bildiri gönderim sürecini uzattık ve programın daha kapsayıcı bir yapıya kavuşmasını sağladık. Katılımcıların akademik verimliliğini artırmak adına, oturumlar tematik olarak gruplandırıldı; aynı alanda çalışan araştırmacıların etkileşim kurmaları önceliklendirildi ISASS 2025'in takvimi şu şekilde netleşti. Son bildiri gönderim tarihi 31 Nisan 2025 son gönderim, konferans tarihi ise 27-28 Haziran 2025 olarak güncellendi" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Teknoloji, Sempozyum, Gaziantep, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ISASS 2025 Sempozyumu Gaziantep'te - Son Dakika

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