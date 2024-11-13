İSG'den Yapay Zeka Tabanlı Asistan: SAVVy - Son Dakika
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İSG'den Yapay Zeka Tabanlı Asistan: SAVVy

İSG\'den Yapay Zeka Tabanlı Asistan: SAVVy

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, yapay zeka asistanı SAVVy'i tanıtarak müşteri deneyimini geliştirdi.

13.11.2024 14:08
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İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG), Antalya'da düzenlenen uluslararası "AI in the Sky" konferansında, havalimanlarında kullanılan ilk üretken yapay zeka tabanlı dijital asistan SAVVy'i tanıttı.

Türkiye'nin ikinci, Avrupa'nın ise dokuzuncu en yoğun havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG), havalimanlarında kullanılan ilk üretken yapay zeka tabanlı dijital asistan SAVVy'i, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından Antalya'da düzenlenen "AI in the Sky" konferansının "Havacılık sektöründe yapay zeka çözümleri: CRM ve yolcu deneyimi" oturumunda katılımcılarla tanıştırdı.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı CEO'su Alp Er Tunga Ersoy, yolcu taleplerinin hızla artmasıyla birlikte işletmelerin en üst seviyede hizmet sunmak üzere yeniliklere adapte olmak için çevik olmaları gerektiğini vurgulayarak, "İSG olarak müşteri hizmetleri kalitemizi daha ileriye taşımak ve süreçleri optimize etmek amacıyla SAVVy Yapay Zeka Dijital Asistanı'nı hayata geçirdik. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği tarafından Sabiha Gökçen Havalimanı'na atanan IATA kodu 'SAW'dan hareketle türetilen SAVVy'nin kelime anlamı 'anlayışlı' olup, havalimanımızın misafirperver karakterini yansıtmaktadır. Yenilikçi, yapay zeka destekli dijital asistan SAVVy, rutin sorgulamaları otomatikleştirerek yolcu sorularına anlık cevap ve çözümler sunuyor. Böylece Sabiha Gökçen SAW Care Çağrı Merkezi'ndeki çalışanların daha karmaşık konulara odaklanabilmesine ve üstün bir müşteri deneyimi sunulmasına imkan sağlıyor" dedi.

Alp Er Tunga Ersoy, "İnsanı merkeze alarak ve teknolojiyi kullanarak her yolculukta kişiselleştirilmiş, hızlı ve sorunsuz hizmetlerle müşteri deneyimini sürekli iyileştirme misyonumuzun bir parçası olan SAVVy, 7/24 anında destek sağlayarak havalimanı müşteri hizmetlerinde çığır açmak için tasarlandı. SAVVy'nin sadece bir teknolojik gelişme değil, aynı zamanda havalimanı hizmetlerinin geleceğini şekillendirmeye yönelik stratejik bir adım olduğuna inanıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Havalimanı hizmetlerinde yeni dönem SAVVy ile başlıyor

Chatbotlar perakende sektöründe yaygın olarak kullanılsa da SAVVy, yapay zekanın havalimanı müşteri hizmetlerinde kullanılması konusunda öncü oldu. SAVVy, yolcularla insan benzeri sohbetler ediyor ve sorularına yanıt veriyor. Soruları anlamak ve yanıtları otomatikleştirmek için doğal dil işleme (NLP) gibi konuşma yapay zeka tekniklerini kullanan SAVVy, anlık yanıtlar ve kişiselleştirilmiş çözümlerle yeni bir kolaylık ve verimlilik düzeyi sunuyor. Sabiha Gökçen yolcuları artık sorularına yanıt almak için bir müşteri temsilcisini beklemek yerine SAVVy'nin yönlendirmeleriyle işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İSG'den Yapay Zeka Tabanlı Asistan: SAVVy - Son Dakika

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