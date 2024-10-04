İSG, Pandemi Sonrası Başarısını Paylaştı

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İstanbul Sabiha Gökçen (İSG) Uluslararası Havalimanı CFO'su Tahirah Mohamed Nor, İstanbul'da düzenlenen WTW Airport Conference 2024'te "büyük kriz" olarak adlandırılan pandemi döneminde İSG'de gerçekleştirdikleri çalışmaları ve sonrasında yakalanan başarının detaylarını aktardı. İSG Bilgi İşlem ve Otomasyon Direktörü İsmihan Baysal Anderson ise havacılık sektöründe yapay zeka uygulamalarından söz etti.

Hava taşımacılığı sektörünün önemli global etkinliklerinden WTW Airport Conference 2024, 2-4 Ekim tarihleri arasında İstanbul Çırağan Palace Kempinski Otel'de gerçekleştirildi. Dünyanın farklı ülkelerinden üst düzey sektör temsilcilerinin katıldığı konferansta ikinci gün açılış konuşmasını yapan İSG CFO'su Tahirah Mohamed Nor, pandeminin havacılık sektörüne etkilerini ve sonrasını değerlendirdi. Havacılık sektöründe yapay zeka uygulamalarının ele alındığı oturumda ise İSG Bilgi İşlem ve Otomasyon Direktörü İsmihan Baysal Anderson katılımcılarla buluştu.

Türkiye'nin ikinci, Avrupa'nın dokuzuncu en yoğun havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı CFO'su Tahirah Mohamed Nor, WTW delegelerine hitaben yaptığı konuşmada, pandemi döneminde sektörde yaşananları hatırlatarak şu değerlendirmelerde bulundu: "Türkiye'nin Asya ve Avrupa arasındaki stratejik konumu, Türkiye'yi havacılık sektöründe bir transit merkezi ve Avrupa pazarı için kritik bir oyuncu haline getiriyor. Küresel olarak, Covid-19 pandemisi yolcu talebinde beklenmedik ve dramatik bir düşüşe neden oldu. Havacılık sektörü, 2020-2022 döneminde toplamda yaklaşık 182 milyar dolar zarar etti. Operasyonlarımızı mart sonundan 1 Haziran 2020'ye kadar 2 ay süreyle durdurmak zorunda kaldık. Haziran 2020'ye kadar havacılık sektörü hem yurt içi hem de uluslararası uçuşları kademeli olarak yeniden başlattı. 2022 yılında İSG 2019 trafiğinin %87'si ile yılı kapatırken 2023 toparlanma açısından daha iyi bir yıl oldu. 2023 yılını 37,1 milyon yolcu ile tüm zamanların en yüksek yolcu seviyesine ulaşarak kapattık ve bu yolcu trafiğinin ana unsuru uluslararası yolcular oldu. 2023 yılındaki bir diğer önemli dönüm noktası da 2. pistin devreye alınmasıydı. İSG, 2024 yılında ise büyüme ivmesini daha da artırdı. Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya 13 yeni rota açarak bölgesel bir havacılık merkezi olarak konumunu güçlendirdi. ACI Europe 2024 Haziran Hava Trafiği Raporu'na göre İSG, 2024 yılında 2019'a kıyasla %18,5 büyüme kaydederek "MEGA Havalimanları" kategorisinde en yüksek artışı yakalayan 2. havalimanı oldu. Bu yılın ilk dokuz ayında ise 31 milyon yolcu ağırladık. Covid-19 sürecinde hükümetin hayata geçirdiği önlemler ve İSG'nin krize hızla uyum sağlayarak bu dönemi 'sıfır işten çıkarma' ile terminal yenilemenin yanı sıra altyapı ve operasyonel alanları geliştirme çalışmalarına ağırlık vererek geçirmesi, havacılık sektörünün gördüğü belki de en büyük krizden sonra hızla toparlanılmasını ve hatta eski seviyelerin de üzerine çıkılmasını sağladı. İSG olarak potansiyel riskleri değerlendirip önlem alma kabiliyetimiz, sürekli güncellenen kriz yönetim planımız ve ileri teknolojilerle tüm operasyonel verilerin anlık olarak takibi sayesinde kriz durumlarındaki dayanıklılığımızı tekrar gösterdik."

"Yapay zeka, seyahat deneyimini inovatif hale getirdi"

ISG Bilgi İşlem ve Otomasyon Direktörü İsmihan Baysal Anderson ise "Havalimanları ve Yapay Zeka Devrimi: Fırsatlar ve Zorluklar" başlıklı yapay zeka oturumunda şunları söyledi: "Havayolu seyahatlerinin hızla gelişen dünyasında artan yolcu sayılarıyla birlikte, yapay zeka tüm deneyimi inovatif hale getirmede önemli bir unsur olarak ortaya çıkıyor. Operasyonları optimize etmek ve yolcu deneyimini iyileştirmek için pek çok fırsat ortaya çıkaran yapay zeka destekli teknolojiler aynı zamanda bir takım yasal riskler de barındırıyor. AI teknolojileri; uçuş planlaması, güvenlik ve bagaj yönetimi gibi süreçlerde operasyonel verimliliği artırarak daha hızlı ve sorunsuz bir yolculuk deneyimi sunarken kişiselleştirilmiş hizmetler ile yolcu memnuniyeti de artıyor. Ancak bu devrim beraberinde bazı zorlukları da getiriyor. Veri gizliliği ve güvenliği gibi yasal riskler ön plana çıkarken, havalimanlarında iş sürekliliğinin sağlanması için bu teknolojilerin güvenilirliğine yatırım yapmak gerekiyor. Biz de İSG olarak hızla gelişen teknolojiye uyum sağlamak hem altyapımızı hem de çalışanlarımızın niteliğini bu teknolojilerle uyumlu hale getirmek için sürekli çalışıyoruz." - İSTANBUL