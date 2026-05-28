Bayramda kaybolan Çınar bulundu

28.05.2026 10:26  Güncelleme: 10:27
Aydın'ın Germencik ilçesinde kaybolan 10 yaşındaki işitme ve konuşma engelli Çınar Karaduman, saatler süren arama çalışmalarının ardından Efeler ilçesinde bulunarak ailesine teslim edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuk için aile ve yetkililer sevindi.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle'de yaşayan 10 yaşındaki Çınar Karaduman, öğle saatlerinde evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Hem işitme hem de konuşma engelli olan küçük çocuğa ulaşamayan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Kurban Bayramı'nın ilk gününde çocuklarından haber alamayan aile için beklenen sevindirici haber Efeler ilçesinden geldi. 10 yaşındaki Çınar Karaduman, polis ekipleri tarafından Efeler'de bulundu. Aile çocuğunu teslim almak için Germencik'ten Efeler'e gitti. Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Karaduman ailesi arama çalışmalarına destek veren vatandaşlara ve güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Öte yandan Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci de aileye eşlik ederek Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nde küçük Çınar ile bir araya geldi. Başkan Zencirci yaptığı açıklamada, "Kayıp ihbarı yapılan işitme engelli çocuğumuz Çınar Karaduman'ın bulunması büyük bir mutluluk oldu. Çocuk Şube Müdürlüğü'nde minik Çınar ile buluştuk. Küçük kardeşimize ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Germencik, 3. Sayfa, Belediye, Güvenlik, Efeler, Çocuk, Çınar, Aydın, Yaşam, Yerel, Son Dakika

