İskenderun\'da Depremzedelere Can Suyu: Prefabrik Çarşı Kuruldu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kent merkezinde DOĞAKA ve AFAD iş birliğinde kurulan prefabrik çarşı, 110 depremzede esnafa can suyu oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da büyük bir yıkım yaşanmış ve binlerce bina yerle bir olmuştu. İskenderun ilçesinde depremde iş yeri yıkılan esnafa can suyu Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) ve AFAD'dan geldi. Kent merkezine kurulan ve 110 esnafa ekmek kapısı olan çarşı, depremzede vatandaşların alışveriş yapmalarında kolaylık sağlıyor. Asrın felaketinin 2. yıl dönümüne sayılı günler kala depremzede esnaf, ekmek parasını prefabrik çarşıda kazanmaya devam ediyor.

"Yeniden ayağa kalkabilmek için bir yer lazımdı; AFAD yeri ayarladı, DOĞAKA dükkanımızı yaptı, ondan sonra KOSGEB destek verdi"

Asrın felaketinde 4 iş yerinin yıkıldığını ifade eden 48 yaşındaki Mehmet Düşer, prefabrik iş yerinde yeniden hayata başladığını belirterek, "Depremi ve sonrasındaki süreci yaşadık. Acılarımızı, kaybettiklerimizi ve her şeyi unutarak yeniden hayata tutunmaya başladık. Allah razı olsun devletimiz depremden beri bizi hiç yalnız bırakmadı. Özellikle bizim iş yerlerimizi yapan Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'na çok teşekkür ediyorum. Bizim tekrar ayağa kalkabilmemiz imkansızdı. Depremden sonra devletimiz hem yer olarak hem de maddi olarak KOSGEB'in faizsiz iki yıl ödemesiz verdiği destekler ve hibelerin sayesinde Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansının gelip burada bizim işimizi görecek şekilde yaptığı dükkanların sayesinde ya Allah bismillah dedik ve şu anda kendi yağımızla kavruluyoruz. Depremde dükkanımdan bir çatal bile çıkaramadım 25 yıllık birikimim bir gecede gitti. Dört tane dükkanım yan yanaydı hepsi yerle bir oldu ve içinde her şeyim gitti. Yeniden ayağa kalkabilmek için bir yer lazımdı; AFAD yeri ayarladı, DOĞAKA dükkanımızı yaptı, ondan sonra KOSGEB destek verdi. Devletimiz olmasaydı biz yeniden ayağa kalkamazdık" ifadelerini kullandı.

"DOĞAKA tarafından yapılan prefabrik iş yerlerimiz bizlere can suyu oldu"

Kurulan prefabrik çarşıda kumaş satıcısı olan 19 yaşındaki Hazal Aydan, "Deprem gecesi iş yerimizin olduğu yere geldiğimizde iş yerlerimizin yerle bir olduğunu gördük. Bir üç dört ay kadar işsiz kaldıktan sonra burası yapıldı. DOĞAKA tarafından yapılan prefabrik iş yerlerimiz bizlere can suyu oldu. DOĞAKA sayesinde şu an işletmemizde satış yapıyoruz. Prefabrik çarşının yardımlarıyla su faturası ve kira ödemiyoruz ve bu süreç bizlere can suyu oldu" dedi

"Depremde dükkanımız ve evimiz yıkıldı, bize prefabrik dükkanı vermekle can suyu verdiler"

Prefabrik çarşıda terzilik yapan 65 yaşındaki Bünyamin Yıldız, "Depremde çok şükür canımız sağ olarak kurtulduk. Depremde dükkanımız ve evimiz yıkıldı burada bize bu dükkanı vermekle bize bir can suyu verdiler. Biz tekrar küllerimizden ayağa kalkmak için mücadele ettik ve şu anda çok memnunuz. Devletin tüm kuruluşları bize yardımcı oldu hepsine ayrı ayrı teşekkür ederiz. Bilhassa bize bu prefabrik çarşıyı yapanlara çok dua ediyoruz Allah onlardan razı olsun. Onların sayesinde biz tekrar esnaflığımıza devam ettik. Yeniden iş yerimizde paramızı kazanmaya ve yeniden çalışmaya başladık, ne kadar çok teşekkür etsek az olur. Burayı yapanlara, esnafa tekrar can suyu olanlara çok çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. - HATAY