İskenderun'da Tek Tekerli Scooter Dikkat Çekiyor - Son Dakika
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İskenderun'da Tek Tekerli Scooter Dikkat Çekiyor

İskenderun\'da Tek Tekerli Scooter Dikkat Çekiyor

Vedat Akrilik, tek tekerli elektrikli scooterıyla İskenderun'da ilgi çekerek trafikte hareket ediyor.

22.09.2024 09:18
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde tek tekerli elektrikli scooterıyla ulaşımını sağlayan Vedat Akrilik, aracıyla trafikte ilgi çekiyor. Tek tekerli aracıyla seyahat ettiği esnada trafikte vatandaşların saygı gösterdiği Akrilik, 30 km hıza ulaşabilen ve 80 km menzilli aracıyla ulaşımını sağlıyor.

İskenderun ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki Vedat Akrilik, yaklaşık bir yıl önce tek tekerli elektrikli scooter satın alarak kullanmaya başladı. İlk dönemlerde tek tekerli aracını kullanmakta güçlük çeken Akrilik, zamanla kendini geliştirdi ve trafikte rahatlıkla aracını kullanır hale geldi. Geriyi görebilmek adına gözlüğüne taktığı aynayı kullanan Akrilik, tek tekerli aracıyla trafikte dikkat çekiyor. 30 km hıza ulaşabilen ve 80 km menzile sahip tek teker scooter kullanıcısı Akrilik, trafikteki diğer sürücülerden saygı görüyor.

"İlk bir hafta zorlandım"

Tek teker aracıyla sokak sokak gezen 42 yaşındaki Vedat Akrilik, aracına alışma sürecini anlatarak "İlk bir hafta bayağı zorlandım. Bu motor ve bisiklet gibi. Bir yıl önce kadar kullanmaya başladım. İnsanlar müthiş derecede çılgınca kornalara basıyorlar, selektör yapıyorlar. Vatandaşlarda olumlu tepkiyle karşılaştım, olumsuz tepki milyonda bir. Şu ana kadar bir iki kere kötü tepkiyle karşılaştım, onun haricinde her insan müthiş şekilde bana destek sağladı. Mutlu oluyorlar, açıkçası trafikte son derece bana saygı gösteriyorlar. Yani hiç beklemediğin bir şekilde saygı görüyorum. Trafikte korkmuyorum çünkü Hatay halkı müthiş derecede bana saygı gösteriyor" dedi.

"Tehlikeli olur diye mümkün olduğunca en sağda ve en yavaş şekilde ilerliyorum"

Aracının 80 km menzilli ve 30 km hıza ulaşabildiğini dile getiren Akrilik, "Hızlı gittiğim için bazen gözüme toz kaçabilir bunun için gözüme koruma yaptım, sonra giderken arkayı göremiyorum, önemli kazalar arkadan geliyor genelde. Önden yanlış bir hareket yaparsam, arkadaki araç beni sollamaya çalışırken kaza geçirebilirim çünkü ilk kullanırken hep arkamı görmek istiyordum. İnternetten araştırdım, bisiklet aynası gördüm ve satın aldım. Nasıl yaparım diye düşünürken bu şekilde uyarladım. Kırmızı ışığı gördüğümüz dakika durmak zorundayız bu herkes için geçerli bir durum. Ben ehliyetliyim veya ehliyetsizim diye bir şey yok. Trafik kurallarına uyacağız, bunun 80 kilometre menzili ve 30 kilometrede hızı var. Mümkün olduğunca 30 kilometre hızla gitmiyorum çünkü düştüğüm zaman bir yerimi yaralarım. Tehlikeli olur diye mümkün olduğunca en sağda ve en yavaş şekilde ilerliyorum. İstedikten sonra her şeyi yapabiliriz. Kaykay veya paten olsun zor. Bebekken yürümeyi bir yılda öğreniyoruz yani bu da zor, bunu da öğreniyoruz. İnsanın yapamayacağı hiçbir şey yok ölümden başka her şeyin çaresi var" ifadelerini kullandı.

"Çok ilginç, nadiren rastladığımız bir arkadaş ve karizmatik buldum"

Trafikte zaman zaman tek tekerli araçla gördüğü Akrilik'in dikkatini çektiğini söyleyen 45 yaşındaki Hasan Şanal, "Çok ilginç, nadiren rastladığımız bir arkadaş ve karizmatik buldum. Trafikte farklı yerlerde de gördüm aslında o yüzden merak edip konuşmak da istedim. Bu teker üzerinde gitmek zaten ayrı bir heyecan trafikte çok güvenli değil aslında. Biz öncelik veriyoruz. Bisiklet sürücülerine ve tek tekerli gibi sürücülere öncelik veriyoruz çünkü trafik akışında arada sıkışabiliyorlar. O yüzden onlara öncelik verip yol veriyoruz. Şaşırttı genelde bisiklet sürücüleri kırmızı ışıkta durmaz ama arkadaşımız duruyor trafik kurallarına da uyuyor o yönden de tebrik ederim kendisini" ifadelerine yer verdi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İskenderun'da Tek Tekerli Scooter Dikkat Çekiyor - Son Dakika

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