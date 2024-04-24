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İskenderun Kültür Sarayı'nda coşkulu 23 Nisan kutlaması

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesi Belediye Kültür Sarayı'nda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri, renkli görüntülere sahne oldu.

Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İskenderun'da çeşitli etkinliklerle kutlandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak üzere Numune Mahallesi Dr. Ahmet Sadık caddesinde yer alan Belediye Kültür Sarayı'nda program düzenlendi. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Mevlana İlkokulu öğrencileri tarafından sunulan dans gösterileri, çocuk korosu performansları ve yöresel oyunlar ile devam etti. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa; Kaymakam Murat Sefa Demiryürek, Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Haytaz'ın yanı sıra çok sayıda öğretmen, öğrenci ve vatandaş katıldı.