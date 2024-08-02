İsmail Haniye için Türkiye'deki tüm camilerde gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika
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Yerel

İsmail Haniye için Türkiye'deki tüm camilerde gıyabi cenaze namazı kılındı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin suikast ile şehit edilmesinin ardından Türkiye'deki tüm camilerde sela okundu ve Ayasofya-ı Kebir Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsmail Haniye için ülkede 1 günlük milli yas ilan edildiğini duyurdu ve Ayasofya Camii'nde gıyabi cenaze namazını kıldırdı.

02.08.2024 15:27
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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin suikast ile şehit edilmesinin ardından yurttaki tüm camilerde sela okundu. Ayasofya-ı Kebir Camii'nde cuma namazının ardından ise gıyabi cenaze namazı kılındı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İran'da suikast ile şehit edilen Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da şehit edilmesi sebebiyle Türkiye'deki tüm camilerde cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılınacağını duyurmuştu.

İran'da öldürülen Hamas Siyaset Büro Başkanı İsmail Haniye için, bugün yurttaki tüm camilerde sela okundu. Başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Ayasofya Kebir Camii Şerifi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Filistin davasının büyük önderlerinden İsmail Heniye'nin şehit edilmesi münasebetiyle ülkemizde 1 günlük milli yas ilan edilmiştir. Yarın tüm camilerimizde sala verilecek ve Cuma namazından sonra gıyabi cenaze namazı kılınacaktır. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullanmıştı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş da Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne cuma namazı için geldi. Burada hutbeyi okuyan Erbaş cuma namazının ardından İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazını kıldırdı. Erbaş'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş da Ayasofya'ya cuma namazı ve gıyabi cenaze namazını kılmak için geldi. Camiye sığmayan vatandaşlar dışarıya serilen hasırlar üzerinde namaz kıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İsmail Haniye için Türkiye'deki tüm camilerde gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsmail Haniye için Türkiye'deki tüm camilerde gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika
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