İstanbul'da hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika
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İstanbul'da hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç son yolculuğuna uğurlanıyor

İstanbul\'da hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç son yolculuğuna uğurlanıyor

İstanbul'da hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç, Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve Kılıç'ın yakınları da katıldı.

23.04.2024 17:41
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İstanbul'da hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç, son yolculuğuna uğurlanıyor. Fatih Camii'nde düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor.

Mahmud Efendi'nin vefatı üzerine İsmailağa Cemaati'nin başına geçen Hasan Kılıç, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. 94 yaşında hayatını kaybeden Hasan Kılıç için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve Kılıç'ın çok sayıda yakını katılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul'da hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika
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