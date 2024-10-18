İsmet Paşa Parkı hizmete açıldı - Son Dakika
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İsmet Paşa Parkı hizmete açıldı

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İsmet Paşa Parkı hizmete açıldı Osmangazi Belediyesi, Hamitler Mahallesinde yapımı tamamlanan İsmet Paşa Parkı'nı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

18.10.2024 19:25  Güncelleme: 19:41
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İsmet Paşa Parkı hizmete açıldı

BURSA - Osmangazi Belediyesi, Hamitler Mahallesinde yapımı tamamlanan İsmet Paşa Parkı'nı düzenlenen törenle hizmete açıldı. İsmet Paşa Parkı, Osmangazi Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı 691'inci park oldu.

Osmangazi'yi daha yeşil bir yapıya kavuşturmak hedefiyle çalışmalar yürüten Osmangazi Belediyesi, ilçeye kazandırdığı parklara bir yenisini daha ekledi. Hamitler Mahallesi'nde inşa edilen İsmet Paşa Parkı, düzenlenen törenle vatandaşların hizmetine sunuldu. Toplam 7 bin 728 metrekare alana sahip İsmet Paşa Parkı, çocuk oyun alanı, fitness aletleri, engelsiz oyun gurubu, oturma bankları, bisiklet parkuru, yürüyüş yolu ve toplam 4 bin 276 metrekare yeşil alanı ile Osmangazi'ye değer katacak.

İsmet Paşa Parkı'nın açılış törenine Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ile birlikte CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten, CHP Parti Üyesi Canan Taşer, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Muhtar Aşkın: "Şehidimizin anısı mahallemizde yaşatılsın"

İsmet Paşa Parkı'nın açılışında konuşan Hamitler Mahallesi Muhtarı Hüsamettin Aşkın, milli kahramanımız İsmet İnönü'nün adını taşıyan İsmet Paşa Parkı'nı Hamitler Mahallesi'ne kazandırdığı için Başkan Aydın'a teşekkürlerini sundu. 1953 yılında batan Dumlupınar Denizaltısı'nda şehit olan askerlerden birinin Hamitler Mahallesi'nden olduğu bilgisini veren Muhtar Aşkın, "Açılışını yaptığımız İsmet Paşa Parkı'nın yanında bulunan cadde, daha önce Dumlupınar Caddesi adını taşıyordu. Ancak daha sonradan adı değiştirildi. Şehidimizin anısının mahallemizdeki bir parkta yaşatılmasını Erkan Başkanımızdan talep ediyoruz" diye konuştu.

Aydın: "Şehitlerimiz bizim onurumuz, şerefimiz"

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Hamitler Mahallesi Muhtarı Hüsamettin Aşkın'ın talebi üzerine yaptığı konuşmada, "Şehitlerimiz bizim baş tacımız, onurumuz, şerefimiz. Komisyonda görüşerek muhtarımızın talebini yerine getirelim. Dumlupınar Denizaltısı şehidimizin anısını başka bir parka yaşatmaktan dolayı mutluluk duyarız. Bugün açılışını yaptığımız parkımıza da Kurtuluş Savaşı, 1. İnönü ve 2. İnönü Savaşları'nda adını tarihe yazdıran 2'inci Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü'nün adını verdik" dedi.

Aydın: "Yola vatandaşlarımıza hizmet etmek için çıktık"

Daha birçok hizmeti vatandaşların desteği ile Osmangazi'ye kazandıracaklarını ifade eden Başkan Aydın, "Geçtiğimiz Cumartesi günü yine Hamitler Mahallemize kazandırdığımız Ayça Azak Gündüz Bakımevi ve Kreşi ile Ayça Azak Parkı'nı hizmete açtık. Bugün de Hamitler mahallemizdeki ikinci hizmetimiz olan İsmet Paşa Parkı'nın açılışını gerçekleştiriyoruz. 29 Ekim'e kadar açılışlarımız devam edecek. Vatandaşlarımıza hizmet etmek için yola çıktık. 6 ay gibi kısa bir sürede kreş, kız öğrenci yurdu, kütüphaneler, halk lokantası ve genç kafe gibi birbirinden önemli 20'ye yakın hizmetin açılışını gerçekleştirdik. Daha birçok hizmetimizi de vatandaşlarımızın desteği ile ilçemize kazandırmaya devam edeceğiz. Osmangazi hak ettiği değeri alsın istiyoruz. Osmangazi'de yaşayanların, Bursa'nın kalbinde olduklarını hissetmelerini istiyoruz. Bu minvalde de çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bugün açılışını yaptığımız İsmet Paşa Parkı'nın yapılışında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kurdele kesimi ile İsmet Paşa Parkı'nı vatandaşların hizmetine açan Başkan Aydın ve protokol üyeleri, daha sonra parkı gezerek oyun guruplarında eğlenen çocuklar ve aileleri ile bir araya geldi. Salıncakta sallanan çocukları sallayan Başkan Aydın, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İsmet Paşa Parkı hizmete açıldı - Son Dakika

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