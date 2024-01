Isparta Belediye Başkanı Türk Kızılay\'ını Ziyaret Etti

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Türk Kızılay Isparta Şubesi'ni ziyaret etti. Kızılay çalışanları, Genç Kızılay temsilcileri ve gönüllerle bir araya gelerek bugüne kadar yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler alan Başkan Başdeğirmen, dünyanın her bir noktasında Türk Kızılay'ının ismini görmenin kendilerini mutlu ettiğini söyleyerek, yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Türk Kızılay Isparta Şubesi'ni ziyaret etti. Ziyarette Başkan Başdeğirmen'e, Kızılay gönüllülerinin görme engellilerin faydalanabilmeleri amacıyla kitapları okuyarak seslendirdikleri ve bunları sosyal medya aracılığıyla dinleyebilmeleri amacıyla hazırladıkları projeye ilişkin bilgiler verildi. Kızılay çalışanı Çiğdem Akalın da Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgiler aktardı. Akalın, okullara, ihtiyaç sahiplerine ve afet bölgelerine yönelik yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgiler verirken, "Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz ile ailelerine günü olmaksızın ziyaretler yapıyoruz, gönüllülerimiz hastane, çarşı pazar ihtiyaçlarına yardımcı oluyor. Çadırlarda kalan tarım işçilerine ziyaretler gerçekleştiriyoruz, çeşitli faaliyetlerde bulunuyoruz. Cezaevinde kalan ihtiyaç sahiplerine de kıyafetleri alanında destekler veriyoruz. Sizler ve Isparta Belediyemiz bizlerin en büyük destekçisi. Her zaman yanımızda desteğinizi hissediyorsunuz. Sahada da bizleri hiç yalnız bırakmıyorsunuz. Bizlerde gönlümüzce, gönüllümüzle her zaman sizlerin destekçiniziz. Bizler de her türlü faaliyetinizde yanınızda bulunmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Türk Kızılay'ının toplumda dezavantajlı durumda olan ve ihtiyacı olan her kesimin yanında olduğunu dile getiren Başkan Başdeğirmen, "Sadece ülkemizde değil, dünyanın neresinde olursa olsun, Türk Kızılay'ının ismini görmek bizleri gururlandırıyor" ifadelerini kullandı.

"Nerede bir afet var orada Kızılay'ımız var"

Türk Kızılay'ı olarak her türlü afette, zorlukta görev aldığını ve vatandaşın yanında olduğunu dile getiren Başkan Başdeğirmen, "Devletimiz çok güçlü ve büyük bir devlet. Dünyanın neresinde zorda kalan bir topluluk var, onun yanında oluveriyoruz. Dünyadaki zor durumda olan kim olursa olsun, din, dil, ırk, renk ayrımı yapmadan bizim ülkemiz yanlarında oluyor. Pandemi sürecinde dahi dünyanın en güçlüsü olduğunu zannettiğimiz ülkelere dahi sağlık destekleri verdik. Bu da bizim ne kadar güçlü bir altyapıya sahip olduğumuzu gösteriyor. Türk Kızılay'ımız da güçlü bir altyapıya sahip, nerede bir afet var orada Kızılay'ımız var, çadırını kuruyor, çorba dağıtıyor, her türlü yardımda yer alıyor. Sizlerde Isparta Şubesi olarak, gönüllülerimizle birlikte zor durumda olan vatandaşlarımızın yardımına koşarak onların yüzünün gülmesini sağlıyorsunuz. Bu dünyalara bedel işi yapmak için mücadele veriyorsunuz, Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

Isparta Belediyesi olarak da zor durumda kalan vatandaşların yanında olmak için mücadele verdiklerine değinen Başkan Başdeğirmen, "Birbirimizi destekleyerek çalışmalarımıza devam edersek o güç birliğimiz daha çok hizmet etme imkanı veriyor. İnsanımızın ne tür bir ihtiyacı varsa hepsini yerine getirmek tabii ki kolay değil, tek başımıza ne biz ne sizler bunu yerine getiremezsiniz. Birlik beraberlik içinde olursak birbirimizi desteklersek insanlarımız daha çok mutlu olur. Faaliyet raporunuzda gördüğüm gibi sadece ülkemizde değil, başka ülkelerde de birçok hizmetler yapıyorsunuz. Sizlere çok teşekkür ediyorum, hepinizden Allah razı olsun. Emeklerinize sağlık, Rabbim sizlere güç ve kuvvet versin" diye konuştu.

Ziyarete belediye başkan yardımcıları, Türk Kızılay Isparta Şube Başkan Yardımcısı Hamidullah Sarı, Kızılay çalışanları, Genç Kızılay Başkanı Furkan Altunbaşak ile Kızılay gönüllüleri katıldı. - ISPARTA