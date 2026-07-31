Isparta'da ekmek zammı sonrası siyasi partilerden ortak tepki - Son Dakika
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Isparta'da ekmek zammı sonrası siyasi partilerden ortak tepki

Isparta\'da ekmek zammı sonrası siyasi partilerden ortak tepki
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Isparta'da 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girecek olan ekmek zammı siyasetin de gündemine oturdu. Zafer Partisi, Anahtar Parti ve CHP İl Başkanları, artan fiyatların sorumlusunun fırıncılar olmadığını belirterek ekonomik tabloya ve vatandaşın alım gücündeki düşüşe dikkat çekti.

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA)- Isparta'da ekmek ve unlu mamullerin satış fiyatlarının yeniden düzenlenmesiyle birlikte 240 gram ekmeğin fiyatı 20 TL'ye yükseldi. Zam kararının ardından kentteki siyasi parti temsilcileri peş peşe açıklamalar yaparak hem vatandaşın yaşadığı ekonomik sıkıntılara hem de artan üretim maliyetlerine dikkat çekti.

1 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek olan yeni tarifeye göre 220 gram beyaz ekmek 240 grama çıkarılırken fiyatı 15 TL'den 20 TL'ye yükseltildi. Simit 20 TL olurken, 450 gram ev ekmeğinin fiyatı ise 40 TL olarak belirlendi.

"BU KÜLFETİN FIRINCILARA YÜKLENMESİNİ DOĞRU BULMUYORUM"

Konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan Zafer Partisi Isparta İl Başkanı Ercan Yılmaz, yaşanan fiyat artışlarının vatandaşın ekonomik yükünü daha da ağırlaştırdığını söyledi.

Yılmaz, fırıncıların da artan maliyetler nedeniyle zor durumda olduğunu belirterek, "Son ekmeğe gelen zamlarla birlikte halkımızın sırtındaki yük biraz daha arttı. Fırıncılarımızla da görüşüyoruz. Bir ekmeğin 20 liraya ulaşmasının temel nedeni artan maliyetlerdir. Ulaşım, enerji, doğalgaz ve işçilik giderleri ekmek maliyetinin yaklaşık yarısını oluşturuyor. Kalan kısmı ise un, su ve maya gibi temel girdilerden kaynaklanıyor." dedi.

Akaryakıta kısa süre içerisinde peş peşe zamlar yapıldığını hatırlatan Yılmaz, "Bu külfetin yalnızca fırıncıların üzerine yüklenmesini doğru bulmuyorum. Her kalemde olduğu gibi ekmekte de maliyet artışı yaşanıyor. Halkımızın beli iyice büküldü. Allah hepimizin yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

"HALK EKMEK FABRİKALARI YENİDEN AÇILMALI"

Konuya ilişkin açıklama yapan Anahtar Parti Isparta İl Başkanı Elif Uzel Kurucu ise artan ekmek fiyatlarının vatandaşın bütçesine yeni bir yük getirdiğini belirterek Isparta'da daha önce hizmet veren Halk Ekmek Fabrikası'nın yeniden faaliyete geçirilmesi çağrısında bulundu.

Kurucu, "Isparta'da ekmeğe yapılan zam, vatandaşlarımızın zaten zorlanan bütçesine ek bir yük daha getirmiştir. Sofralarımızın vazgeçilmezi olan ekmeğe ulaşımın bile bu kadar zorlaştığı bu günler, ülkenin ekonomik krizinin en somut örneklerinden biridir." dedi.

Isparta'da atıl durumda bulunan Halk Ekmek Fabrikası'nın yeniden hizmet vermesi gerektiğini ifade eden Kurucu, "Tam da buna en çok ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçiyoruz. Tüm yetkilileri göreve davet ediyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışının bir gereği olarak Halk Ekmek Fabrikası'nın yeniden faaliyete geçirilmesini önemle talep ediyoruz." açıklamasında bulundu.

"KAZANAN YOKTUR KAYBEDEN İSE ÜLKEMİZİN İNSANLARIDIR"

CHP Isparta İl Başkanı Ahmet Tunçbilek de yaptığı yazılı açıklamada, yaşanan fiyat artışının sorumlusunun fırıncı esnafı olmadığını belirtti.

Tunçbilek, "Bu zammın sorumlusu fırıncı esnafımız değildir. Fırıncılarımız; un, maya, elektrik, doğalgaz, işçilik, kira ve diğer üretim maliyetlerindeki kontrolsüz artış nedeniyle işletmelerini ayakta tutmaya çalışıyor. Zamlı fiyatla satış yapmalarına rağmen birçok fırıncı yeterince kazanamıyor." ifadelerini kullandı.

Vatandaşın alım gücünün her geçen gün düştüğünü belirten Tunçbilek, özellikle emekliler, asgari ücretliler ve dar gelirli ailelerin ekmek gibi temel bir gıda maddesini dahi hesap ederek almak zorunda kaldığını söyledi.

Bugün gelinen noktada ne esnafın ne de vatandaşın memnun olduğunu dile getiren Tunçbilek, "Kazanan yoktur. Kaybeden ise ülkemizin insanlarıdır. Bu tablo, iktidarın yıllardır uyguladığı yanlış ekonomi politikalarının kaçınılmaz sonucudur. Üretimi ikinci plana atan, maliyetleri kontrol edemeyen ve enflasyonla etkili mücadele edemeyen anlayışın faturası yine milletimize kesilmektedir. Halkımız adeta açlıkla sınanıyor. İnsanlarımızın en temel besin kaynağı olan ekmeğin bile ulaşılması güç hale gelmesi kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Isparta'da ekmek zammı sonrası siyasi partilerden ortak tepki - Son Dakika

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