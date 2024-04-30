Isparta\'da şehit olan polis memuru Yonuz Turan\'ın cenazesi Sandıklı\'da defnedildi

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Isparta'da görevi başında otomobilin çarpması sonucu şehit olan Polis Memuru Yonuz Turan'ın memleketi olan Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Isparta- Eğirdir karayolunun 3. kilometresinde meydana gelen kazada, Eğirdir Dağ Komando Okulu'nda görevli askeri personel İlker A. idaresindeki 17 UY 843 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda radar uygulaması hazırlığı yapan Trafik Denetleme Müdürlüğünde görevli polis memuru Yonuz Turan'a ve ardından 32 A 5953 plakalı trafik aracına çarpmıştı. Çarpışmanın şiddeti ile polis aracı ve polis memuru şarampole savruldu. Kazada yaralanan Turan, sürücü İlker A. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Ali K., Yunus Y. ve Murat E., Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı. Turan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit polisin emeklilik hazırlığı yaptığı öğrenildi

Şehit Polis Memuru Yonuz Turan'ın cenazesi, Isparta İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından memleketi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Alacami köyüne gönderildi. Torun'un naşı önce baba evine helallik alınmak için getirildi. Helallik esnasında şehidin eşi Aynur Turan ve çocukları sinir krizleri geçirdi. Yakınları tarafından Turan'ın aile üyeleri güçlükle sakinleştirildi.

Helallik alınmasının ardından köy mezarlığından oluşturulan alanda Turan için cenaze namazı kılındı. Cenazeye Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Isparta Valisi Aydın Baruş, milletvekilleri ve protokol üyeleri katıldı. Cenaze namazının ardından Şehit Turan, mesai arkadaşları ve cemaatin omuzlarında köy mezarlığına götürülerek defnedildi.

Turan'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu ve emeklilik hazırlığı yaptığı öğrenilirken Turan ile bir dönem mesai arkadaşlığı yapan emekli Polis Memuru Adnan Güney, Torun'un ölümüne çok üzüldüklerini, kendisinin çok iyi bir insan olduğunu dile getirdi. - AFYONKARAHİSAR